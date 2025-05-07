近日，中信保诚人寿正式发布《2024年企业社会责任报告》（以下简称“报告”），全面展现公司在企业治理、服务国家战略、守护民生福祉、践行绿色发展等方面的实践成果与责任担当。

党建引领强根基，治理效能再提升。报告显示，中信保诚人寿着力探索中外合资企业党建工作模式，明确党建与决策机制完善结合、和团队作风建设结合、和合规风险管理结合、和企业文化建设结合、和密切联系群众结合的“五个结合”党建工作思路；确立“从严治企、体系为王、全面协同、数智赋能、竞赛文化”的二十字经营管理方针，贯通从严治党与治企，推进党建与业务深度融合。同时，公司持续推动党的领导融入公司治理。2024年，公司股东会通过公司章程修订，成为将党的全面领导写入公司章程的中外合资寿险企业。

在合规经营方面，公司积极落实新《公司法》要求，通过“常态+专案”模式完善“大监督”管理体系，并全面落地偿二代二期监管规则，构建多层次风险防控机制，为稳健经营保驾护航。

在完善全面风险管理方面，截至2024年末，公司综合与核心偿付能力充足率分别为245.64%、144.81%。

2024年，中信保诚人寿积极响应国家战略，聚焦科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融五大领域，以金融之力赋能实体经济和社会民生。在科技金融领域，公司积极通过债权、股权、股票等多元工具，重点支持先进智造、科技创新和绿色产业，助力科技企业实现长远发展。截至2024年末，公司科技金融投资规模达22.99亿元。

在绿色金融领域，公司建立了“1+16”绿色金融工作机制，积极贯彻落实党中央“双碳”战略部署，大力投资碳中和相关领域，重点布局新能源车、核电、储能、污染防治等领域，协同中信集团低碳发展战略，推动实体经济绿色转型。截至2024年末，公司绿色、可持续和社会责任类投资规模达214.71亿元。

在普惠金融领域，公司创新推出覆盖“一老一小”的保障产品，将投保年龄扩展至70周岁，并为少儿、老年群体定制特定疾病保险，切实满足多元民生需求。截至2024年末，公司普惠型人身保险有效承保70.5万人次，期末有效保险金额达925.58亿元。

在养老金融领域，截至2024年末，公司养老金融相关产品销量8.47亿元，同比增长152.84%。

在数字金融领域，2024年公司电子投保率达99.8%，智能回访语音识别率达92%，自动核保通过率88.3%，智能应答机器人解决率达98%。同时，公司以数字化营销项目为抓手，先后推出营销员APP“E-Partner”和客户经营平台小程序，通过客户与团队双端驱动，为客户提供更全面、便捷、贴心的服务。

2024年，中信保诚人寿全面践行金融工作的政治性、人民性，多领域丰富产品供给。截至2024年末，公司共有132款在售产品和多项服务，可满足人民群众健康、养老保障需求。

在保单服务方面，2024年，公司承保客户111.57万名，承保金额达3.01万亿元，赔付理赔金额24.27亿元，案均索赔周期缩短至1.08天，投保时效优化至20分钟。截至2024年末，公司已累计服务客户近1330万名，承保金额超23.17万亿元，理赔支付近179.94亿元。

在员工发展方面，公司注重人才梯队建设，2024年落地实施“三才计划”后备人才培养项目，进一步提升关键人才队伍专业素养与履职能力；在营销渠道，公司打造“跨界为王”人才招募品牌，持续深化人才领先战略，2024年营销渠道达成MDRT业绩标准的营销员达763人，MDRT精英遍布全国各分公司；在银保渠道，截至2024年末，公司银保渠道合作银行达62家，合作网点5361个；在团险渠道，公司为多个领域企业客户提供团体保险服务，其中“专精特新”企业达89家。

2024年，公司关注绿色公益，携手全球知名环保组织，启动“助青少年救地球”公益活动，通过一系列环保教育和实践活动，提升青少年的环保意识和行动力，激励青少年积极参与到环境保护中，共同守护地球家园。开业至今，中信保诚人寿在公益事业方面已累计投入超过4540万元，发起294个公益项目，累计近7630名志愿者参与其中，累计服务时长超过3万小时。

(责编：曹淼、李源)

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