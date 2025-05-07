人民网记者 夏晓伦

舞台上，人形机器人挥舞的红绸里搭载着国产算力的新高度；电商购物节的亿级订单背后，是国产服务器集群在毫秒间完成数据交互；智慧城市的千万个物联网终端里，自主可控的操作系统编织了安全高效的数字网络……

从硬件设备到软件系统，从核心技术突破到产业生态构建，我国互联网行业正在重塑信息基础设施布局。一场以“自主可控”为核心的变革，正成为互联网行业应对外部环境变化、夯实发展韧性的重要选择，加快助推我国数字经济迈向高质量发展。

当前，全球科技创新合作与竞争并行深化，我国互联网企业不断加大在信息基础设施领域的投入，其中硬件设备和软件系统依赖进口的局面仍然暴露出潜在风险。因此，加速构建自主可控、安全可靠的互联网基础设施，既是抵御外部风险的“护城河”，更是抢占科技制高点、 加快实现高水平科技自立自强的战略抉择。

危机孕育转机，压力催生变革。从中央到地方，“加强关键核心技术攻关”“增强产业链供应链自主可控能力”被多次写入“十四五”规划、政府工作报告等重要文件。政策东风之下，我国互联网行业认识到：只有将核心技术握在手中，才能在竞争中掌握主动权。

如今，加速推进信息基础设施国产化已成行业共识。以京东与鲲鹏的合作为例，双方早在2023年就展开深度技术协同，针对电商平台的海量数据处理、高并发交易等场景，联合优化鲲鹏服务器的硬件架构与软件适配方案。华为云、阿里云等企业则通过“硬件开放、软件开源”的策略，助推互联网行业国产化生态普及。

互联网信息基础设施国产化的实践，折射出我国数字经济从“规模扩张”向“创新提质”的深刻转变。

在高质量发展的新征程上，信息基础设施国产化既是应对挑战的 “防护盾”，更是开拓新局的“金钥匙”。随着政策支持持续加码、技术创新不断突破、应用场景日益丰富，我国互联网行业将以自主可控的信息基础设施为支撑，在全球数字经济竞争中占据更坚实的战略地位，为中国式现代化注入强劲的数字动力。

(责编：郭思邈、吕骞)

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