人民网北京5月7日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，4月29日至5月6日铁路"五一"假期运输期间，全国铁路累计发送旅客1.51亿人次、同比增长10.6%，其中5月1日发送旅客2311.9万人次，创单日旅客发送量历史新高，国家铁路累计发送货物8948.1万吨、同比增长4.6%，呈现客货运输两旺态势，全国铁路运输安全平稳有序。

国铁集团运输部负责人介绍，今年"五一"假期铁路客流保持高位运行，货运市场需求旺盛，铁路部门统筹用好线路、车站、装备等资源，精心组织客货运输，全力服务保障广大人民群众平安便捷温馨出行和国计民生重点物资运输。

单日旅客发送量和客运能力投放创历史新高，动态跟踪客流情况，坚持以需求为导向，及时在热门方向、区间增加运力投放，开好旅游列车、公益性“慢火车”和“乡村振兴”列车，满足旅客假日多样化出行需求，全国铁路日均开行旅客列车12801列、同比增长6.8%，其中5月1日安排开行13752列，单日客运能力投放创历史新高。

客运服务品质持续提升，全面做好购票、候车、乘降、中转、交通接驳等各环节工作，加大信息资讯服务力度，保障老幼病残孕等重点旅客出行，努力为旅客提供“一盒好饭”，强化文明出行引导，营造了温馨旅途环境。

重点物资运输保障精准有力，精心组织电煤、粮食、化肥等国计民生重点物资运输，开好中欧班列、西部陆海新通道班列，提供优质高效铁路物流服务，为畅通国内国际双循环提供可靠支撑，有力服务了假日期间经济平稳运行。

(责编：王连香、吕骞)

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