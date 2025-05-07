原标题：联想戴炜：创新交付模式，加速企业智能体进入应用新纪元

5月7日，2025 联想创新科技大会（Tech World）以“让AI成为创新生产力”为主题，在上海世博中心举行。联想集团系统展示了混合式人工智能优势集与两大创新交付模式——“超级工厂”与智能体即服务Agent as a Service（AaaS），助力全类型客户突破 AI 应用落地的“最后一公里”。

联想集团高级副总裁、中国方案服务业务群总经理戴炜表示，联想基于自身在智能体的创新实践和技术积累，沉淀出混合式人工智能优势集，构建了一个融合了超级智能体和领域智能体的智能体矩阵，以超级工厂和智能体即服务（AaaS）两大创新交付模式，加速企业智能体进入应用新纪元。

当前，企业对AI服务需求骤增；与此同时，生成式 AI 与混合算力市场仍然面临从 PoC 到生产部署的艰难转化。联想以系统化思路重塑服务链路，通过混合式人工智能优势集与双交付模式，为不同行业客户提供一站式全周期的AI服务，持续释放AI应用价值。

混合式人工智能优势集 AI应用落地的联想范式

根据联想集团联合IDC发布的最新《全球CIO报告》显示，2025年全球企业AI支出预计增长200%。高速增长的市场规模，预示着AI应用的普及和需求激增。但另一方面，2025年2月麦肯锡发布的调研报告显示，92%的企业计划未来三年提升 AI 投资，却仅有 1% 的企业认为已完成“成熟部署”。

这种爆发与裂谷并存的格局，本质上是AI所带来的数据隐私安全顾虑以及缺少规模化落地能力等问题的集中体现，这也催生了市场对“全周期”与“模块化”交付的迫切需求。

联想基于自身的技术演进和实践创新，不仅积极地实践AI应用，还持续与广大客户推动智能体的场景化落地，从而形成了融合超级智能体与各领域智能体的智能体矩阵。

值得一提的是，联想的企业超级智能体并非一蹴而就，而是完整的经历了问答辅助、推理执行和规划协同三个阶段，并最终形成了具备超级、混合、安全特点的企业智能体。

戴炜表示，联想的智能体矩阵既能服务行业细分场景、也可以服务企业通用场景，既能满足企业微观需求，也可以应用到城市的宏观治理。

在智能体矩阵的技术实践下，联想沉淀出支撑超级智能体实现的混合式人工智能优势集，为AI的应用落地，探索出了联想范式。

联想的混合式人工智能优势集具备五大能力层：

最底层为覆盖终端、边缘、服务器、网络和混合云的混合式基础设施。其上是企业数据和知识库，提供了数据合成和增强能力，知识的编辑与蒸馏能力。

再往上是模型工厂，采用模型仓库，结合开源模型与行业定制模型，通过训练与客制化，极大提升模型部署和推理效率。

智能体平台可快速编排和部署智能体应用，也能成为客户的多智能体管理平台。

最顶端的全周期服务会提供从AI评估咨询、快速定制、规模化实施到运维管理的全周期服务。

基于混合式人工智能优势集的5大能力层，联想可以用丰富的模型工具和模块化设计开发通用及垂直行业解决方案，形成AI解决方案应用库。

在最为重要的安全层面，联想通过隐私增强计算和全链路防护技术，并结合联想在合规治理、可持续发展方面的深刻理解和实践，来保证客户数据的安全。

因需赋能的创新交付模式 快速定制及轻量化起步

规模化落地能力是困扰AI应用落地的核心难题之一，传统AI项目动辄耗时数月的落地周期，常让企业面临 “技术投入与业务需求错配” 的困境。对此，联想推出两大创新交付模式——超级工厂与智能体即服务（AaaS）。针对不同行业的业务特性、预算及IT资源上的差异化需求，通过快速定制及轻量化起步的灵活部署模式，保障全类型客户的AI需求得以满足。

其中超级工厂，是依托混合式人工智能优势集所提供的标准化模块作为预制件，以模块拼装与场景化激活的方式完成快速交付，客户可以在智能体集市上进行线上体验与适配，再根据业务需求进行选择，联想会将智能体工作站或一体机在客户端进行私有化部署。这一交付模式，可以7天完成POC验证、2周实现定制化交付。配合联想IT行业独一无二覆盖全国1-6线城市的服务体系和工程师网络，以这一交付方式完成的AI应用部署，较传统AI项目周期缩短80%。

智能体即服务Agent as a Service（AaaS）交付则借鉴联想一切即服务的理念，将智能体封装为整体服务按照订阅式的方式提供给用户，让企业无需自行构建复杂系统即可调用智能体功能，轻量化起步，并且AaaS 提供的是动态、自主的智能体而非固定功能软件。目前，联想已在中小企业和消费客户群推出了一站式AI服务的联想百应智能体和围绕设备服务的想帮帮智能体。

AI服务的引领者 联想以智能体推动产业代际跃迁

在2024年的联想创新科技大会（Tech World）上，戴炜对外发布了以智能IT引擎“擎天”为核心的一擎三箭战略，致力于与客户一同把握AI的史诗级机遇。作为AI服务的引领者，过去一年联想持续引领中国IT服务向AI服务的全面革新。

联想以混合式人工智能优势集作为能力支撑，以智能体矩阵和两大创新交付模式作为技术实践，给出了AI应用落地以及AI服务变革的实战回答。

2025年3月，联想城市超级智能体先后落户武夷山、宜昌。例如，在武夷山，该智能体可以帮助游客通过智能推荐规划个性化行程，帮助企业精准营销和景区动态资源管理；在宜昌，则可以实时监测道路拥堵、公交运行、商场客流等，推动城市精细化运营和可持续发展。这种“超级、混合、安全”的特性，正推动AI从单一工具升级为生产力中枢。

上个月，联想集团与新华联文旅、寒舍文旅集团在北京正式签署合作协议，共同发布首个文旅行业智能体。此次合作标志着联想在垂直行业内领域智能体战略的加速扩展，进一步推动了AI技术的普及应用。

联想正在通过AI触发千行万业进化的链式反应，以混合式人工智能优势集及两大创新交付方式重构各行业的AI应用部署的底层逻辑，其颠覆性不局限于单一技术栈的更新，也不仅仅是某个目标行业的智能化升级，而是以智能体为核心的千行万业的代际跃迁。

(责编：董童、李源)

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