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南方地区部分河流可能发生超警洪水 水利部安排强降雨防范应对

2025年05月07日15:34 | 来源：人民网
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人民网北京5月7日电 （欧阳易佳）据水利部预测，5月7日至10日，江南大部、华南东部北部、西南东部、江淮南部等地将有一次强降雨过程。其中，湖南东部南部、江西中部东部、浙江西部、福建西部、安徽南部、广西东北部等地将有暴雨到大暴雨。受其影响，湖南洞庭湖水系湘江、资水、沅江，江西鄱阳湖水系赣江、抚河、饶河，广西桂江，福建闽江，浙江钱塘江等主要江河将出现明显涨水过程，暴雨区内部分河流可能发生超警洪水。水利部组织防汛会商，安排部署强降雨防范应对工作。

5月6日，水利部组织防汛会商，分析南方地区雨情汛情形势，安排部署强降雨防范应对工作。会商后，水利部向上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、重庆、贵州12省（自治区、直辖市）水利部门及相关流域管理机构发出通知。要求强化值班值守和会商研判，滚动开展雨水情监测预报，及时发布预警信息，科学调度水工程拦洪、削峰、错峰，加强城市洪涝联排联调。紧盯重点地区和部位风险，突出抓好山洪灾害防御和中小河流洪水防范，强化水库、堤防巡查防守和应急抢险，落实病险水库和在建工程安全度汛措施，全力保障人民群众生命安全。

(责编：郭思邈、吕骞)
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