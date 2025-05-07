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第十一届北京国际印刷技术展览会将在京举行

2025年05月07日19:01 | 来源：人民网
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人民网北京5月7日电 （记者孙阳）第十一届北京国际印刷技术展览会将于5月15日至19日在中国国际展览中心（顺义馆）和首都国际会展中心联合举办。据悉，本届展会由中国印刷及设备器材工业协会、中国国际展览中心集团有限公司联合主办，来自25个国家和地区的1300余家展商将参展。

记者从主办方了解到，本届展会展出面积18万平方米，设8个展示主题、5个创新展区，展品涵盖印刷全产业链的最新设备及技术，来自传统胶印、数字印前、包装印刷、标签印刷、印刷版材、印后、器材耗材等领域的企业将参展。

同时，众多全球首发、亚洲首秀、中国首展的新技术、新产品将集中亮相。来自印刷领域的多家跨国企业和国内企业将展出数字化、网络化、智能化的胶印机、数字印刷机以及印后装备、印前制版等器材，数字化工作流程、智慧工厂、智能车间也将在现场呈现。

据介绍，“绿色创新主题公园（SIP）”将再次亮相展会。园区以科技跨界、应用创新为展示方向，特设人工智能+印刷包装、数字自动化、可持续发展、产学研一体化、文创等创新展示区，展出创新材料和环保材料、VOCs治理及水性油墨等最新科技成果。

(责编：郭思邈、吕骞)
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