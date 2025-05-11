近日，中国人民银行和中国证监会联合发布《关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告》，打造债券市场“科技板”，推出科技创新债券。农业银行迅速响应，于5月9日承销市场首批科技创新债券，涵盖新希望集团有限公司、立讯精密工业股份有限公司、浙江吉利控股集团有限公司、京东方科技集团股份有限公司4家科技型企业，以及西安中科光机投资控股有限公司、无锡市创新投资集团有限公司2家股权投资机构，实现发行主体类型全覆盖，并有力支持乡村振兴领域和民营类科技企业。

据介绍，本次科技创新债券的发行有效引导资金流向信息技术、高端装备制造、新能源汽车和农业科技等前沿科创领域，助力关键核心技术突破和科技成果转化，并推动长期限债券资金为股权投资机构“投早、投小、投长期、投硬科技”注入新的活力，精准解决科创领域融资痛点，对于科技、产业、金融的融通发展具有重要意义。下一步，农业银行将继续落实国家政策，全力做好“科技金融”大文章，不断提升金融供给的适配性，为科技型企业提供全生命周期的金融服务，助力建设科技强国。

(责编：董童、李源)

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