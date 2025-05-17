原标题：首批入选！长江养老积极助力雄安企业年金自动加入机制落地

5月16日，在雄安新区于今年2月底在全国范围内率先推出企业年金自动加入机制之后，中国太保旗下长江养老成为首批入选优选集合计划产品的服务机构之一，并成功参与举办旨在推广这一创新机制的推介宣传仪式。

专业为基：顶层设计注入全流程创新基因

作为肩负“千年大计，国家大事”重任的区域，雄安新区在探索未来城市发展新模式的同时，也在社会保障体系和制度创新方面始终保持前瞻性和开放性，在企业年金上又率先落地自动加入机制。雄安新区的年金自动加入机制是指用人单位及职工在依法参加基本养老保险的基础上，同步建立企业年金。这将成为解决企业年金扩面瓶颈难题的关键举措。雄安新区企业年金自动加入机制特色鲜明，范围更灵活、缴费更弹性、程序更简化、服务更精细。雄安新区推动企业年金自动加入机制，是深入贯彻落实党中央关于雄安新区建设重大决策部署，加快推进雄安新区社会保障体系建设，完善多层次、多支柱养老保险体系建设，助力企业吸引和留住人才、增强企业竞争力的又一项重大制度创新，将在全国企业年金扩面中发挥引领作用。

长江养老凭借在养老金融领域的深厚积累，与雄安新区政府部门就年金扩面的创新模式及实施路径进行了多次深入交流。2024年，长江养老成为了参与制定雄安新区企业年金自动加入机制政策的仅有2家研究服务机构之一，为该制度在实施范围、建立流程和支持政策等方面提供了有益思路。

精准适配：政企协同构建全周期服务闭环

在雄安新区公共服务局的指导下，长江养老借助雄安新区“政府搭台，金融机构与参保企业牵手”的创新互动机制，积极与当地企业进行面对面沟通，了解企业痛点，提供定制化的服务方案，帮助企业更好地理解和参与企业年金计划。为满足多样化的市场需求并确保制度长期稳定运行，结合雄安新区的经济特点、产业结构、人才需求，由雄安新区公共服务局主导，长江养老充分发挥专业能力、凭借专业经验，助力雄安新区公共服务局制定了从方案设计报备、产品选择和计划建立缴费的完整落地机制并提供全流程服务体系。

生态共建：全面宣导激活普惠保障新势能

在政策落地过程中，长江养老持续发挥积极作用，依托中国太保作为综合性保险集团优势，深入雄安企业和疏解单位开展政策宣传，进一步触达编外人员等群体。通过高频次政策解读与案例分享，已成功签约一家雄安本地科技企业，并与一家疏解单位和一家雄安本地国家高新技术企业达成初步合作意向。后续，长江养老将以入选首批优选集合计划的“长江金色晚晴(集合型)企业年金计划”为载体，致力于惠及更多企业与人才，助力雄安新区构建“老有颐养”的民生示范高地。

展望未来，长江养老将不断深化与雄安新区的合作，优化产品结构和服务体系，积极探索更加灵活高效的企业年金管理模式，为推动国家社会保障体系的创新发展贡献力量。

(责编：曹淼、李源)

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