5月12日，中美日内瓦经贸会谈联合声明发布，双方承诺在采取相关举措后，将建立机制，继续就经贸关系进行协商。

5月14日，美方取消了共计91%的加征关税，中方相应取消了91%的反制关税；美方暂停实施24%的“对等关税”，中方也相应暂停实施24%的反制关税。

“坦诚、深入、具有建设性”“取得实质性进展”，中美日内瓦经贸会谈达成重要共识，国际社会高度关注。

历史和现实表明，维护中美经贸关系健康、稳定、可持续发展，符合两国和两国人民的根本利益，也有利于全球经济增长；自由贸易是推动经济全球化和全球发展的重要动力，是大势所趋、人心所向。

国际社会认为，中国堪称当今世界推动贸易和投资自由化便利化的最大旗手，是动荡世界中的稳定力量。

习近平主席指出：“中国追求的不是独善其身的现代化，愿同各国一道，实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化，推动构建人类命运共同体！”

百年变局之下，全球休戚相关，人类命运与共。

“构建命运共同体是相互尊重、平等相待、互利共赢、‘同球共济’的大道正途。”这是历史给予未来的深刻启示。

(责编：乔业琼、高雷)

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