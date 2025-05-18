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上海启动数字公共服务体系建设

2025年05月18日04:23 | 来源：新华网
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新华社上海5月17日电（记者胡洁菲）为更好满足企业新需求，上海市数据局日前正式启动数字公共服务体系建设，旨在依托各大产业园，为有需要的企业提供数字化“套餐式”服务。

“就像过去企业开张要通水通电通网，数字经济时代，企业更需要数据、算力、模型、软件等数字基础设施和新型数字服务。”上海市数据局城市数字化转型处二级主任科员薛威说，上海作为数字经济最为活跃的城市之一，将通过相关改革进一步降低技术与应用门槛，构建平等、活跃的技术服务生态，推动企业数字化智能化绿色化转型升级。

记者了解到，相关“套餐式”服务主要指面向企业提供高可用、高可信、低门槛、低成本的数字产品和服务。据悉，首批落地数字公共服务的有漕河泾新兴技术开发区、市北高新园区、南大智慧城、马桥人工智能试验区、北斗产业技术创新西虹桥基地等园区。

根据上海市数据局的相关调研，当前，80%以上的数字原生企业在初创期就启动数字化进程，然而，在实际操作中，企业普遍反映数字服务碎片化、供需对接难，技术供给水平低、整合适配难，算力和数据成本高、专业服务生态弱等问题。

初创企业三稻智能相关负责人告诉记者，公司业务主要服务于报关数字化，涉及进出口、航空等数据，需要安全可信的算力和数据处理环境，然而目前公司接触的算力供给不足，难以满足数据处理、模型训练等需求，期待能有可信的供应商提供专业服务。

“从2023年开始，我们发现引入的中小企业有越来越多的数据类需求，包括算力、模型服务等，如果能有上游的供应商提供一些‘半成品’给他们，将极大降低初创企业运营成本。”漕河泾管理公司总经理助理、园区发展中心总监孙唯介绍，数字经济对园区的转型发展也提出了新需要，当前漕河泾也正基于这一新趋势布局数字公共服务板块。

作为项目的“先手棋”和首批合作商，上海电信也于近日发布“智云上海”计划，宣布将进行专属投资，为园区提供高水平、一站式数字服务。

(责编：卫嘉、白宇)
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