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算力互联网试验网建设正式启动

2025年05月18日04:24 | 来源：新华网
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新华社南昌5月17日电（记者周圆、姚子云）17日，2025世界电信与信息社会日纪念活动暨国际电信联盟160周年活动在江西南昌举行。其间，中国电信、中国移动、中国联通联合中国信息通信研究院正式启动算力互联网试验网建设。

中国信通院副院长王志勤介绍，算力互联网是落实国家关于加快形成全国一体化算力体系重点任务要求，推动我国算力产业提质增效、加快培育新质生产力的具体实践。建设运行算力互联网试验网，将持续优化全国算力资源布局，助力人工智能等领域科技创新，促进数字经济与实体经济深度融合，为我国高质量发展注入新动能。

据悉，中国信通院联合30余家产学研单位，依据“先互联、再成网、同步建市场”的总体思路，以“技术试验+生态共建”为核心，开展算力互联网体系架构研究，同时会同中国电信、中国移动、中国联通率先启动试验网建设，面向通算、智算、超算，以及云、边、端等公共算力资源，开展三家运营商自有算力和全国分散社会算力的互联，实现用户便捷地“找调用”算力。

王志勤表示，未来将加快算力互联网试验网在重点区域与行业部署，强化互联能力，攻关关键技术，完善标准体系，拓展行业应用，形成示范效应，提升全行业普惠用算水平。

(责编：卫嘉、白宇)
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