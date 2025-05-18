新华社南昌5月17日电（记者周圆、姚子云）5月17日是世界电信日。工业和信息化部17日发布“2025年信息通信暖心服务十件实事”，聚焦群众在电信业务使用、数字适老、个人信息保护等方面的关切期盼，推动进一步优化信息通信服务环境，促进信息通信服务更好利民惠民。

“十件实事”主要内容包括开展“明白办、放心用”行动，精简优化在售公众用户电信资费套餐，实现全量公示，未公示不销售；优化电信业务线上办，制定手机营业厅服务标准；规范营销推广行为，电信业务推介做到全面准确，关键内容显著提示，协议文本清晰易懂；升级业务使用提醒，自动续订、自动续费前5日通过短信、通知栏消息、电话等显著方式提醒用户，手机流量超套及时提醒，推出超套封顶服务，可由用户自行选择封顶阈值档位。

此外，便捷业务退订，规范电信业务退订办理流程，符合条件的当场办结，及时返还话费余额；提升适老化服务水平，客服热线实现65岁以上老年用户“一键呼入人工客服”；促进算法推荐公开透明，以适当方式向用户公示互联网应用算法服务的基本原理、目的意图和运行机制；保护用户敏感权限，实现手机终端麦克风、摄像头、定位等敏感权限调用实时提醒；推广“来电来信免打扰”服务，依据用户登记意愿提供营销电话、短信个性化防护；推进二次号码“一键解绑”，为二次号码（即回收重新启用的号码）用户提供服务渠道，支持解除号码与常用互联网应用服务的历史绑定关系。

工业和信息化部有关负责人表示，下一步将指导信息通信行业企业细化工作举措，把好事办好、实事办实，持续提升信息通信服务水平，让群众在数字生活中有更多获得感、幸福感、安全感。

“十件实事”是在工业和信息化部指导下，由中国通信企业协会、中国互联网协会组织基础电信企业、相关互联网企业共同提出的，并在江西南昌举行的2025世界电信与信息社会日纪念活动暨国际电信联盟160周年活动上正式发布。

(责编：卫嘉、白宇)

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