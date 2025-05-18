与大科学装置近距离接触，聆听院士专家讲解科学前沿，沉浸式感受神奇的科学现象……5月17日，中国科学院第21届公众科学日活动正式启动。中国科学院院属单位17日至18日将组织近400场科普活动，为公众奉上一场精彩纷呈的科学盛宴。

本届公众科学日活动期间，中国科学院院属科研院所和高校“打开大门迎客人”，一线科技工作者与公众面对面交流，帮助大家了解我国科技创新发展成就，在广大青少年心中种下科学的“种子”。

近代物理研究所、高能物理研究所等开放兰州重离子研究装置、中国散裂中子源等“大国重器”；西北生态环境资源研究院、地理科学与资源研究所开放一系列野外科学观测研究站；中国科学院大学等单位推出“像素风大科学装置”主题拍照和“大科学装置集章挑战”活动……

空间天气、盐碱地改良、功能材料……本届公众科学日活动期间，祝世宁、曹晓风、王赤、何祖华、孙胜利等20余位中国科学院院士将围绕多个学科领域，聚焦公众感兴趣的热门话题，通过科普讲座、在线问答等形式，讲解最新科研成果，激励年轻人投身科学事业。

为打破AI“知识高墙”，本届公众科学日活动增设了人工智能相关专场科普活动：软件研究所向公众展示机器人的“智能大脑”和操作系统；苏州生物医学工程技术研究所筹建中的人工智能生物医学工程科普馆面向公众试开放……

此外，本届公众科学日活动还推出一系列互动性高、体验性强的线上科普活动。

据悉，公众科学日是中国科学院举办的大型公益性科普活动。本届公众科学日活动以“以科学之问 启未来新程”为主题，由中国科学院学部工作局组织实施，中国科学院计算机网络信息中心提供全面支持。（记者张泉）

(责编：卫嘉、白宇)

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