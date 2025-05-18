安踏集团积极谋创新、促转型、创品牌——

本报记者 王 政 邱超奕

巴黎奥运会期间，由安踏研制的“冠军龙服”频频亮相领奖台。助力中国健儿赢得奖牌的，还有安踏“振岳”举重鞋、“奔雷”拳击鞋、“飞扬”跆拳道鞋等一系列兼具科技与美感的运动装备。

2019年全国两会期间，习近平总书记在参加福建代表团审议时强调：“做企业、做事业不是仅仅赚几个钱的问题。实实在在、心无旁骛做实业，这是本分。”

安踏从福建泉州晋江市的一个家庭作坊式工厂起步，始终坚守主业，一步步成长为中国行业第一、全球排名前列的国际化体育用品集团。

谋创新，把鞋服做成高科技产品

两双跨越30多年的运动鞋，见证安踏“永不止步”的创新步伐。

在位于晋江市安踏总部的982创动空间，玻璃展柜里，一双设计简约、绘有红蓝条纹的白色运动鞋引人注目。

“这是安踏1991年创立以后推出的第八十二款产品，鞋号982。安踏超前采用当时少有的专业制图电脑设计海报，这款鞋成为安踏的第一个爆品。”安踏集团副总裁李玲说，将这里命名为982创动空间，就是为了不忘初心、敢于创新。

在中国西北的戈壁滩，安踏的一场创新活动吸引了网友的目光。

两个同型号、同参数、同起点的人形机器人身穿不同款跑鞋赛跑，10分钟后，穿着安踏C10 Pro跑鞋的机器人足足领先了189米。

安踏运动科学实验室负责人郑志艺揭开谜底：“这款跑鞋采用一体飞织工艺，重量还不到200克，鞋垫搭载加强版‘氮科技’中底，回弹性能更好，且前后掌分离设计，角度、厚度等参数都经过专业调教，成为专业长跑运动员喜爱的‘前掌之王’。”

走进安踏运动科学实验室，三维运动捕捉系统、脚型扫描仪、足底压力测试仪等高科技设备一应俱全，研发人员持续开展运动生物力学、运动医学等应用研究。“我们把鞋服当成科技产品去做，开展大量创新实验，探索不同装备在各项运动中的差异表现，不断开发性能更强、质量更高的产品。”郑志艺说。

“一双鞋、一件衣里面也有新质生产力，也有高科技。”安踏集团联席首席执行官赖世贤介绍，安踏连续多年研发金额超过销售成本的5%，推动多项前沿技术实现‘从0到1’的突破，比如历时3年研发的新一代运动鞋中底技术——氮科技。一般的发泡技术，成本高昂且难以大规模量产，安踏组织材料专家联合攻关，掌握了氮气超临界发泡技术，在显著降低量产成本的同时，使鞋中底的能量回归率超过90%。

视创新为企业生存之本，安踏搭建起由全球6大设计研发中心、70多所高校及科研机构、250多位专家、800多家供应商共同参与的开放式创新生态网络。安踏累计申请国家专利数位居中国体育品牌前列。

促转型，推动高端化、智能化、绿色化发展

高端化、智能化、绿色化是制造业转型升级、由大变强的重要路径。

安踏作品集白标店落户北京三里屯太古里，安踏首家零碳使命店在上海武康路开业，江苏首家超级安踏新形象店在南京迎客……“我们以多元产品和丰富渠道服务大众消费者，同时也在产品高端化上发力。”赖世贤说，近年来安踏开发出“冠军系列”高阶产品，在一、二线城市主流商圈布局全新店面，通过高专业度和高质感的形象设计，将奥运品质的专业运动装备推介给更多消费者。

智能化是安踏转型升级的又一亮点。步入安踏同安智能工厂，纵横交错的吊挂系统贯穿三层楼，将不同品类、颜色、尺码的衣料精准送达各个工位。生产线上，空气对流智能充绒房、360度旋转全自动模板机等先进设备高效运转。大屏幕上，接单数、交货数、产能达成率等监测指标实时跳动。

“从裁剪、车缝、整烫到分拣、包装，我们打造了全流程一体化高效串联的智能生产线。一条产线能同步制作超过50种服装，由数据指挥中心为每件服装制定生产方案，精确控制每一道工序和设备。”安踏集团同安服装部生产总监李金胜说，按传统方式制作一件服装要3天以上，如今只需要3个小时。经过深度数字化、智能化改造，安踏的产品设计周期提升了30%、供应链快反周期提速10天、自营工厂生产周期缩短了25%。

再看绿色化。安踏集团提出了明确的绿色发展目标，到2030年可持续材料占比将超过50%。“如今，安踏‘风暴甲’冲锋衣、‘空气甲’夹克、冠军跑鞋等中高端产品中都大量使用再生材料，且在生产、包装环节做到绿色低碳，走出了一条可持续绿色发展的路子。”赖世贤说。

创品牌，积极拓展国际市场

“今天的中国，年产服装700多亿件，纺织品服装出口额全球占比多年保持在约1/3，规模已经是世界第一了，但还缺乏叫得响的国际品牌。”赖世贤说，安踏很早就意识到品牌的重要性，只有做出品牌，才能有效避免低水平、同质化竞争，推动企业从“规模数量型”向“质量效益型”转变。

提升品牌实力，既靠自主创新，也靠国际合作。早在2009年，安踏集团收购国外品牌斐乐（FILA）的中国业务，将其打造为运动时尚品牌，再结合自身强大的渠道能力，对店铺形象、货品调配等全面升级，很快受到消费者喜爱，为安踏画出了“第二增长曲线”。

近年来，在大力“引进来”的同时，安踏集团也积极推动品牌“走出去”。一方面“借船出海”，收购始祖鸟等国外品牌，快速推进海外业务；另一方面“造船出海”，推动安踏主品牌进军国际市场，加强与国际赛事、体育明星等签约合作，打响知名度。

安踏集团已拥有15个国内外品牌，外籍员工占比22%，在泰国、马来西亚、越南等地开设上百家门店，在美国、日本、韩国等地成立设计中心，并在欧洲、中东非、中亚、东南亚等地组建管理团队，能够调动全球资源服务品牌发展。

赖世贤介绍，经过长期摸索，安踏练就了多品牌协同管理能力、多品牌零售运营能力、全球化运营与资源整合能力这三大竞争力，“既让更多国际优秀品牌落地中国，也让安踏独特的商业模式赋能海外市场。”

《 人民日报 》（ 2025年05月18日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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