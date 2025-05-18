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山东夏津一家制衣公司“破冰”新市场——

“多跑几个国家，多签几笔订单”（经济新方位·外贸一线见闻）

本报记者 王  者
2025年05月18日05:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　裁剪师熟练操控设备，伴随精准切割，一片片布料整齐落下；缝纫工手指如飞，细密针脚在布料间灵巧游走，一件件服装迅速成形……夜幕降临，记者来到山东夏津经济开发区费特制衣有限公司，生产车间里依然一派忙碌景象。

　　这批服装通过质检后，经折叠、包装、挂牌，将发往加拿大、日本、韩国、新加坡等国家。公司负责人田春丽说，中美经贸会谈联合声明发布后，有美国客户前来咨询，“现在我们的产品出口10多个国家，订单排到了9月份。手握订单，心中不慌，我们会按照自己的节奏，专注做好自己的事情。”

　　前些日子，面对美滥施关税的情况，费特制衣比多年前从容许多。田春丽心中有两份底气。

　　第一份底气源于新市场的“破冰”。

　　费特制衣是一家以婴童服装为主的针织类服装生产企业，产品主要销往海外。“美国在很长一段时间都是公司最大的市场，我们和当地许多品牌都有合作，美国订单一度占到公司出口总额的95%以上。”田春丽说。

　　2018年中美经贸摩擦，美国客户缩减中国的市场份额，一些品牌设在国内的办事处相继撤离。公司出口受影响，订单量陡然下降。费特制衣没有坐以待毙，而是主动求变、着手突围。

　　“鸡蛋不能放在同一个篮子里，我们将更多资源和精力投入其他市场，寻求多元、稳定的贸易渠道。”田春丽介绍，2019年起，公司开始频繁参加德国、法国、日本等国家的纺织品展会，推介产品，“有时候语言不通，我们就用翻译软件和客户交流，靠产品质量和诚意拿下不少订单。”

　　积极出海突围，市场开拓见成效。2023年，公司一半以上产品销往除美国以外的新市场；今年前两个月，公司对美出口额34万元，占比下降到10%以内。

　　第二份底气来自科技创新与降本增效。

　　好产品才能赢得新市场。近年来，公司聚焦科技攻关，创新加工工艺，用传统纯涤纶材料加工制成宝宝棉面料产品，有良好的抗菌、防臭、耐脏效果，受到各大市场欢迎，附加值也大幅提高。

　　田春丽介绍，公司还通过智能化改造建立起了敏捷制造、柔性生产的供应链，实现从订单分解到工序排程的全流程管理，可实时监控设备状态、产能负荷及工艺参数，生产效率提高20%以上。

　　山东是我国纺织服装出口大省，像费特制衣这样的公司还有很多。山东理工大学经济学院副教授张琳琛建议，企业一方面要加强国际市场开拓，让市场构成更加多元，壮大跨境电商新业态，构建国际营销体系；另一方面，培育新质生产力，抢占价值链高端。“政策支持上，强化风险防控，比如建设出口预警平台，提升企业应变与合规能力。充分发挥行业协会的桥梁纽带作用，促进行业内的合作与交流，共同应对外部风险。”张琳琛说。

　　面向未来，田春丽心中有两份期待。

　　“一是希望产品能更多进入国内市场。”前不久，夏津县组织纺织企业组团到上海参与2025中国国际纺织纱线（春夏）展览会，田春丽结识了几名国内客商，计划后续开展合作。“二是想开拓‘一带一路’市场，完成公司在巴基斯坦、马来西亚等国家的市场‘破冰’。”田春丽说，“下半年，我准备多跑几个国家，多签几笔订单。”

　　

　　【编辑点评】与其等待，不如改变——面对外部环境的复杂多变，越来越多外贸企业选择朝着问题去、迎着困难上，没有怨天尤人，决不坐以待毙。

　　新市场找机遇，马不停蹄参加展销会、博览会，拿着翻译软件向外国客商推销产品、谋求合作；提升自身实力，为研发创新买单，花大力气增加产品附加值、提升产业链数智化水平……经营企业不易，这样的执着与韧劲令人钦佩。

　　“按照自己的节奏，专注做好自己的事情。”万千企业的这份定力，定会让未必平坦的前行之路，走得更加从容自信。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月18日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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