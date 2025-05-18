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看展如看剧 文物“活”起来（提振消费一线观察）

本报记者  张文豪
2025年05月18日05:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　暮色四合，灯光亮起，博物馆展厅变为一个个小剧场。移步易景中，看曼妙舞姿、听胡商吆喝……

　　河南洛阳博物馆举办的“一夜探古今”活动中，游客被分成6组，行走在精心设计的线路上，领略十三朝古都一眼千年的繁华。

　　“五一”假期，洛阳各博物馆、纪念馆等文博场馆累计接待游客69.5万人次，较去年同期增长3%。

　　持续拓展服务空间，文博场馆有啥招？

　　“剖析游客画像，35岁以下的年轻人占比较大。”洛阳博物馆副馆长孙海岩说，进一步吸引年轻群体，必须形成颠覆性创意、沉浸式体验、移动端传播。

　　春节假期，洛阳博物馆推出夜游新尝试。讲解员换下白天的工装，穿襦裙、着披风，将文物背后的故事娓娓道来。试运营场场爆满，给了馆方进一步探索的信心。

　　自身力量有限，洛阳博物馆先后接洽7家相关文创企业。“植入剧本，真人演绎，让文物活起来”，一家企业的方案成功中标。

　　方案五易其稿，为的是找寻最大公约数。馆藏的一个东汉石辟邪，有资料称其出自帝王墓葬。“未经权威确认，不能为营造噱头而轻下结论。”在孙海岩看来，要兼顾市场反响与社会效益，“博物馆可以有网红流量，但不能丢掉专业属性。”

　　效果好不好，市场说了算。新项目上线短短一周，每场门票都提前售罄。“专属讲解员化身历史向导，专业演员演绎文物剧情，就像亲身见证历史。”来自北京的游客罗欢欢赞不绝口。

　　“五一”假期，“一夜探古今”活动新加入音乐和舞蹈元素，并设置了知识闯关等互动环节，进一步提升游客的沉浸感。

　　在洛阳，“博物馆+公司”的运营模式不断解锁更多新体验，激活了文博消费春水。

　　洛阳古墓博物馆推出奇幻游，游客在砖雕壁画的墓道穿行，了解历史故事；在隋唐大运河文化博物馆，长期闲置的报告厅被打造为话剧舞台，船夫的号子声飘出帆形屋顶……

　　与此同时，一系列激励和保障措施也在跟进：洛阳市八部门联合印发《关于推进试点博物馆文化创意产品开发的若干措施》，鼓励博物馆采取独立开发、合作、授权等方式，提供更多优质文创产品供给；首批5家试点博物馆通过文创开发项目取得的收入，将全部用于文博事业发展和人员激励，净收益最高可拿出30%用于人员激励。

　　《提振消费专项行动方案》提出，支持旅游景区景点、文博单位拓展服务项目，合理延长经营时间，扩大接待规模。

　　“以前，博物馆是‘兼职做爆款，主责在守摊’。现在，文博工作者的积极性被更好地调动起来。”洛阳市文物局局长赵晓军表示，“将独特的馆藏资源挖掘转化，博物馆能够为大家带来更多惊喜。”

　　《 人民日报 》（ 2025年05月18日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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