本报记者 马跃峰 程 焕

电影票和辣子鸡，看似没关系，却紧紧“黏”在一起。

贵州贵阳，洪碧文开的辣子鸡饭馆离越界影城不远，顾客只要出示电影票票根，餐费一律打折。

“影城火爆，小店跟着受益，营业额比去年同期增长50%！”洪碧文笑言。

在贵阳，一张电影票就像一把钥匙，解锁“吃住行游购娱”多种体验。

《提振消费专项行动方案》提出，加强服务供给能力建设，支持服务消费场景创新、业态融合、产业集聚。贵阳市文化和旅游局局长胡琳说：“我们努力把越界影城做成城市地标、旅游打卡点，将观影‘流量’变消费‘留量’，助推形成新的文旅体消费热。”

位于云岩区的越界影城，拥有亚洲最宽的32.16米巨幕，搭配新一代4K激光放映系统、12.1声道环绕音响，硬件设备一流，由此火爆“出圈”。今年已有30余万人次为一块屏而来，其中四成来自省外。

“开业7年，这是最辉煌的时候。”越界影城总经理陈开放欣喜之余，也有担忧，“怎样才能保持热度，变‘网红’为长红？”

精准分析客源，创新多元化消费场景。

越界影城增加观影场次，开设“凌晨专场”，延长影片播映时间，新上虚拟现实影厅。

贵州非遗文化展演，也让观众有意外之喜。放映厅外，一阵空灵婉转的歌声飘来。参与《哪吒之魔童闹海》影片配音的黔东南侗族大歌团队，正在进行原声演唱。看完电影接着欣赏侗族大歌等非遗展演，影迷杨雪妮觉得“不虚此行”。

商旅文体健多业态融合，激发消费活力。

“拿一张票根游贵阳！云岩区宠粉还没完。”湖南影迷李丽放原本只想来看场电影，却被其他消费场景吸引，“凭票根吃火锅、喝咖啡、逛酒吧、住酒店、游景区，享减免优惠，到一家酒店吃自助餐竟然还能报销电影票。”

“我们主打‘听劝’，成立专班随时收集网友意见，以优质特色活动、优质服务吸引游客。”云岩区文体广电旅游局局长周文佳带着团队，策划了不少“观影+”活动。增加公交专线、夜间摆渡车，方便大家从影院前往酒店、景区；游客看完电影，可以跑马拉松，看足球赛，还能参加电影主题研学游。

越界影城的“票根”与贵阳市300多户各类商家联动，打通了交通、住宿、餐饮、零售、景区等影旅融合产业链，3月带动餐饮住宿消费环比增长45%。

“为了一块屏奔赴一座城”，越界影城带起一波文旅消费热潮。贵阳借势而上，加快打造文旅消费集聚区，形成完整的产业链和产业生态圈。

影城旁，一座集特色美食、文创产品与非遗技艺等于一体的越界市集初具规模。放眼周边，青云市集、太平路、新印1950等热门街区、商圈与此呼应，实现区位联动、商业互补、客流共享。

《 人民日报 》（ 2025年05月18日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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