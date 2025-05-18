一季度末

本报北京5月17日电 （记者屈信明）金融监管总局日前发布数据：一季度末，银行业金融机构普惠型小微企业贷款余额35.3万亿元，同比增长12.5%。普惠型涉农贷款余额13.7万亿元，较年初增加7955亿元。

一季度，保险公司原保险保费收入2.2万亿元，同比增长0.8%；赔款与给付支出8274亿元，同比增长12.2%；新增保单件数249亿件，同比增长20.7%。

商业银行信贷资产质量总体稳定。一季度末，商业银行不良贷款率1.51%，较上季末上升0.01个百分点。商业银行风险抵补能力整体充足。一季度，商业银行累计实现净利润6568亿元。平均资本利润率为8.82%，较上季末上升0.72个百分点。一季度末，商业银行贷款损失准备余额为7.2万亿元，较上季末增加2273亿元。

保险公司偿付能力保持充足。一季度末，保险公司综合偿付能力充足率为204.5%，核心偿付能力充足率为146.5%。

《 人民日报 》（ 2025年05月18日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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