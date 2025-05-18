本报记者 赵 鹏 周亚军

蓝天白云、椰林婆娑、沙滩斜阳……这是海南的独特标识。今天的海南，又有了“新名片”：商业火箭不时呼啸腾空，万亩良种常年筑梦南繁，科考船队从远洋满载而归……

立足独特资源禀赋、基础条件等，海南近年来突出自身特色，补链延链，培育出千亿元产值石化新材料产业，完成首次商业航天发射，实现种业年产值突破180亿元，产业提质升级迈出坚实步伐。

2024年12月，习近平总书记在听取海南省委和省政府工作汇报时指出：“要着力构建具有海南特色和优势的现代化产业体系。促进科技创新和产业创新深度融合，推动旅游业、现代服务业、高新技术产业、热带特色高效农业等主导产业补链延链、优化升级。”

牢记嘱托，奋发进取，海南守牢实体经济这个根基，坚持推动传统产业改造升级和开辟战略性新兴产业、未来产业新赛道并重，以“向种、向天、向海、向绿、向数”为目标，全力构建具有海南特色和优势的现代化产业体系。

走好绿色发展之路，海南持续补链延链，着力推动传统产业改造升级。

儋州市是海南工业重镇。以海南炼化百万吨乙烯项目为龙头，儋州一手力促绿色转型、一手拉长产业链条。抓住全国海上风电产业布局的有利机遇，儋州建立风电产业园，利用风电为石化产业注入绿色能源。洋浦石化新材料产业园迅速集聚一批石化新材料、氢能制造下游企业。

据介绍，与2006年相比，洋浦石化新材料产业园产值增长5倍，万元增加值能耗下降30%。近3年来，园区环境空气质量优良率始终保持在99%以上。

发挥自由贸易港政策优势，海南加速推进科技创新和产业创新融合，让创新链和产业链无缝对接。

海口国家高新区集聚着全省九成以上的制药企业。用好博鳌乐城国际医疗旅游先行区的国际药械技术三同步（医疗技术、装备、药品与国际先进水平同步）政策，加速创新药械临床应用，设立创新药械服务站加速审批时效，海口国家高新区助力仿制药向创新药转型，蹚出“乐城研用+海口生产”新路。2024年，海口国家高新区新增外资企业45家，生物医药产值突破215亿元，打好了“海口药谷”生物医药千亿元产值基础。

“之前我们做产品出海，现在是高新技术出海。”海南先声再明医药股份有限公司总经理李臻介绍，“今年初，我们自主研发的创新药被国际药企反向收购。”

重点围绕“三度”（温度、维度、深度）特色，海南加速培育和发展新质生产力。

在文昌国际航天城，国际星箭协同研发中心和国际卫星先进制造中心正加速建设，投产后预计年产卫星1000颗。崖州湾科技城从建设阶段转向功能释放，入园企业累计获得生物育种安全证书占全国总量的20%，品种审定接近全国总量的1/4。以崖州湾生物育种创新产业联盟为牵引，国家实验室、高校、龙头企业等创新主体在协同攻关、成果转化、产业创新等方面攥指成拳，形成合力。

海南省委书记冯飞表示，将充分发挥海南自由贸易港开放政策、应用场景和独特区位叠加优势，不断深化“政产学研用”协同创新，推进资源整合、力量融合、功能聚合，持续完善产业链、供应链，构建具有海南特色和优势的现代化产业体系。

《 人民日报 》（ 2025年05月18日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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