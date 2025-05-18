原标题：去年城镇单位就业人员平均工资平稳增长 行业间位次总体稳定

国家统计局数据显示，2024年，城镇单位就业人员年平均工资平稳增长。全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为124110元，名义增长2.8%，按可比口径增长2.6%；城镇私营单位就业人员年平均工资为69476元，名义增长1.7%，按可比口径增长4%；规模以上企业就业人员年平均工资为102452元，名义增长4.4%，按可比口径增长4.2%。

国家统计局人口和就业统计司司长王萍萍介绍，这里的工资是指全部劳动报酬，既包括就业人员从单位实际领取的工资、奖金、津补贴等，还包括单位从个人工资中代扣代缴的个人所得税、社会保险基金及住房公积金等。城镇私营单位年平均工资可比口径增速与名义增速相比差异较大，主要是由于第五次全国经济普查后，劳动工资统计的覆盖范围更为完整。

行业间工资水平位次总体稳定。分行业门类看，城镇非私营单位和私营单位年平均工资水平前三位的行业仍是信息传输、软件和信息技术服务业，金融业以及科学研究和技术服务业；年平均工资水平较低的行业主要集中在农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，水利、环境和公共设施管理业以及居民服务、修理和其他服务业等。从位次变化情况看，19个行业门类中非私营单位12个行业，私营单位10个行业年平均工资的位次与上年相同。（记者熊丽）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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