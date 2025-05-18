新华社记者栗雅婷

原标题：五个日常小事让外籍教授感知中国经济大势

62岁的南开大学商学院韩籍教授申光龙，已在中国工作生活多年。便捷的生活总能带给他无限欣喜，更让他从日常小事感知中国经济发展大势。

“扫”出来的经济活力

掏出手机，扫描二维码，车锁应声而开……工作日清早，申光龙骑上共享单车前往南开大学的校园。“在中国，我几乎不开车，相对近的地方就骑共享单车，而去较远的地方就搭乘网约车，‘共享’的理念和方式在中国无处不在。”他用流利的中文说。

“共享”是中国新发展理念的重要组成部分，而贯彻新发展理念是关系中国发展全局的一场深刻变革，是实现高质量发展的重要推动力。中国发布的《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》明确提出，促进共享经济等消费新业态发展。

申光龙表示，随着大数据、人工智能、物联网等技术在中国加速应用，将有越来越多行业加入共享经济，实现技术、产品、数据等方面的高度融合。“这是新时代中国经济发展叙事的生动情节，我们外籍人士也可感可触可得。”

“聚”起来的强大动能

有一次，申光龙临时要去上海参加会议，于是用手机购票选座，乘地铁换高铁，再搭网约车到会场。“整个出行一气呵成，什么都没有耽误。”申光龙说。

“出远门乘坐时速达350公里的高铁，新一代5G网络实现全覆盖，城市的现代化建设日新月异，农村的绝对贫困现象全面消除，今天的中国发生了翻天覆地的变化。”申光龙说。

据统计，全球光伏发电装机容量近一半在中国；全球新能源汽车一半以上行驶在中国；数字支付规模占全球总量的近一半；高速铁路运营里程超过全球其他国家总和……新型基础设施、新兴产业领域的发展为中国经济注入强劲动能。

“中国在基础设施建设和新兴产业发展方面取得的显著成绩，离不开中国政府的集中组织协调以及市场的高效资源配置。”申光龙说，“有效市场”“有为政府”的目标追求和实践行动，是中国经济发展的内在逻辑和优势表现，共同汇聚起了强大动能。

“跑”出来的经济韧性

作为商学院教授，申光龙的不少学生是担任企业领导者的在职研究生。

一天深夜，申光龙从一篇学生论文的字里行间，领略到了“活力而有韧性”的中国经济。这篇论文揭示了中国快速发展的新能源汽车、人工智能、大数据、云计算等新技术、新产业、新业态是如何加速融合的，是如何使中国经济更具韧性的。

申光龙说，中国接续不断实施的“五年规划”为经济社会发展提供了长期稳定的发展蓝图和实践框架，保证了经济政策、产业政策的连续性与稳定性。“中国正在实施的‘十四五’规划（2021年——2025年），就特别强调对新能源等高科技领域的投资与政策鼓励，这极大推动了创新步伐。”

在他眼中，中国经济就如同接力赛，持续创造优势、累积能量、增强韧性，以稳步赢得国际竞争和拓展国际合作。

“燃”起来的市场潜力

家里养了20多只猫的申光龙开玩笑说：“猫粮的开支已经超过我们的口粮啦。”

据亚宠研究院最新发布的中国宠物行业发展报告估算，2024年中国宠物犬猫数量达1.87亿只，宠物市场规模突破3000亿元。申光龙感慨：“中国宠物经济发展如此迅速，背后是庞大的人口规模和强大的消费能力。”

申光龙表示，宠物经济只是中国巨大市场潜力释放的一个缩影，诸如首发经济、银发经济、情绪经济等更多的经济新业态、新模式、新场景，在中国大地上方兴未艾，增长前景广阔。

申光龙已经决定，退休后继续留在天津，为中韩两国企业开辟新的合作领域做一些工作。

“稳”得住的坚实底盘

申光龙经常在手机上浏览新闻，近来最多关注中国经贸政策方面的资讯。“中国在应对外部挑战时拥有充足的底气。”申光龙说。

如今，中国经济创造了亮眼的成绩单：经济规模居全球第二、对世界经济增长贡献率高居第一，稳居全球第二大消费市场、第一大网络零售市场、第二大进口市场，制造业总体规模连续15年保持全球第一，研发人员数量居世界首位、全社会研发经费投入总量居世界第二位……

申光龙表示，由于拥有坚实的底盘，中国经济善于在化危为机中赢得主动和未来。

“在中国工作和生活，总能感受经济持续稳定快速发展的细节，而现在，中国经济发展的叙事正在转向高质量发展的新篇章。”申光龙说。

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经