原标题：中国东部小县城撬动全球轮胎市场

“我和广饶轮胎打交道十年了。这里的轮胎质量有保证，价格也有竞争力，我的许多客户点名要广饶轮胎。”15日，在第十五届中国（广饶）国际橡胶轮胎暨汽车配件展览会上，参展的阿尔及利亚客商穆萨说。

当天，第十五届中国（广饶）国际橡胶轮胎暨汽车配件展览会在中国东部的山东广饶开幕，吸引了来自70多个国家和地区的专业采购商参展，包括50余家全球轮胎75强、世界500强企业，而全球轮胎前十强企业更是全员参展。

5月15日，人们在第十五届中国（广饶）国际橡胶轮胎暨汽车配件展览会上参观。 新华社记者 徐速绘 摄

在山东华盛橡胶有限公司展位上，穆萨被展示的自修复车胎吸引了目光。

“轮胎如果在行驶过程中被尖锐异物刺破，内壁的高分子复合材料涂层会堵住伤口，保障车辆安全行驶，避免安全隐患。这款轮胎中间还加装了特制的静音棉，能够吸收汽车行驶中的胎噪。”工作人员刘凯华介绍，降噪、自修复等技术过去被认为只有国际顶级品牌轮胎厂商才能实现，如今不少中国厂家通过自主研发也能达到类似甚至更好的效果。

“广饶轮胎质量越来越好，功能越来越全。”穆萨说，他去年经销了近30万条广饶轮胎，今年计划进一步加大采购额。

广饶县工业和信息化局局长孙小华介绍，广饶县拥有中国最大的橡胶轮胎产业集群，子午胎年产能1.77亿条，相关产品出口到200多个国家和地区，出口率达86.6%。去年实现出口259.5亿元，其中北美洲市场同比增长10.3%、拉丁美洲市场同比增长9.8%。

数据显示，2024年，中国橡胶轮胎出口额超过200亿美元，全球市场占有率为35%，是全球第一大轮胎生产国和出口国。

5月15日，在第十五届中国（广饶）国际橡胶轮胎暨汽车配件展览会上，两名境外参观者在拍摄轮胎产品。 新华社记者 徐速绘 摄

中国轮胎厂商近年来逐渐加快智能化步伐。工业和信息化部自2015年起将轮胎行业纳入智能制造试点示范重点领域，并于2024年9月发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，要求进一步推动轮胎行业老旧设备智能化改造。

在山东永盛橡胶集团有限公司的生产车间内，基于物联网技术的人工智能化半钢高性能绿色环保子午胎装备改造升级项目已经完成。该公司智能制造总监郝玉峰介绍，主要设备得以更新，智能物流系统被引入，材料与产品搬运工作实现高效运转，大幅提升了生产效率。

记者注意到，整个工厂灯火通明，车间物料搬运与检查工作全面采用智能物流，硫化工序也实现了自动输送。“核心装备数控化率超95%。”郝玉峰说。

孙小华介绍，近年来，广饶县橡胶轮胎产业累计实施智能化数字化改造项目72个，目前优势骨干轮胎企业的数字化率已达到90%。今年，广饶县谋划实施总投资93.1亿元的14个橡胶轮胎产业重点项目，全部建成后子午胎总产能将突破2.6亿条。

“我和我的客户都十分期待广饶轮胎带给我们的新科技、新体验。”穆萨说。（记者袁敏）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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