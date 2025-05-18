原标题：先行指标透射经济发展动能强劲 中国高质量发展“枝繁叶茂”

国家信息中心今天(5月17日)发布了一系列先行指标，记者从中发现，4月份以来，在一系列宏观政策协同发力下，投资、生产等领域保持向好态势。

最新数据显示，4月份，挖掘机总体销量同比增长17.6%，其中国内销量同比增长16.4%。今年以来，挖掘机销量持续回升，反映出工程机械行业逐渐复苏和内需反弹的积极信号。国家信息中心最新数据显示，4月份，全国工程机械开工率环比增长了1.6个百分点，各地工程建设更加繁忙，其中路面设备表现突出。专家表示，道路基建正在全面升温，这既是季节性因素与政策发力的共同结果，也反映出中国经济逐步释放内生动能的趋势。稳增长政策正在转化为实物工作量，经济修复的“抓手”逐步显效。

4月份，全国有近半数省份开工率环比实现了正增长。从区域来看，最忙的是东北地区，4月份开工率为61.13%，环比增长了13.08%，两项数据均位列全国首位。东北地区各项重点基建工程全面启动，低空经济、文旅等产业带动的基础设施建设效果显著。

与此同时，建设资金也在加速落地。今年前4个月，全国发行地方政府债券合计约35354亿元，同比增长约84%，发债规模和增速均创近年同期新高。超长期特别国债也在4月下旬开始发行，较去年提前近一个月。各类重大项目的资金保障持续强化。国家信息中心监测分析招中标数据也显示，4月，全国项目中标金额同比增长10.0%、环比增长7.8%，能源化工、交通工程、医疗卫生、市政设施等增速领先。

一季度普惠型小微企业贷款余额同比增12.5%

金融监管总局5月16日晚公布2025年一季度银行业保险业主要监管指标，今年以来银行业和保险业金融服务能力持续加强。

一季度末，银行业金融机构普惠型小微企业贷款余额35.3万亿元，同比增长12.5%；普惠型涉农贷款余额13.7万亿元，较年初增加7955亿元；一季度，保险公司原保险保费收入2.2万亿元，同比增长0.8%；赔款与给付支出8274亿元，同比增长12.2%；新增保单件数249亿件，同比增长20.7%。

与此同时，商业银行信贷资产质量总体稳定。一季度末，商业银行不良贷款率1.51%，较上季末上升0.01个百分点。商业银行风险抵补能力整体充足，流动性指标保持平稳。一季度末，保险公司综合偿付能力充足率为204.5%，偿付能力继续保持充足。

国家邮政局：4月中国快递发展指数同比增长6.5%

记者从国家邮政局了解到，4月，中国快递发展指数为443.2，同比增长6.5%。快递企业加强与制造业、电商平台合作，支撑消费品“以旧换新”，推动业务规模稳步扩增。4月，日均快递业务量在5.5亿件左右，其中清明节期间(4月4日—6日)，全国共揽收快递包裹13.99亿件，同比增长17%。

我国航空货运网络加速扩大

中国物流与采购联合会航空物流分会5月16日发布《2024—2025年全国新开货运航线分析报告》。根据报告，从2024年1月1日到2025年4月30日，全国共新开航空货运航线288条。其中，国际航空货运航线243条，航线网络覆盖全球六大洲。亚洲航线数量最多，占比接近50%；其次是欧洲航线88条。北美航线29条排在第三位。新开国际货运航线承运货物最多的前三名，分别是电商货物、电子产品、普通货物。

国家统计局：去年城镇单位就业人员平均工资平稳增长

国家统计局发布的最新数据显示，2024年，我国城镇就业人员有所增加，城镇单位就业人员年平均工资实现平稳增长。

2024年，全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为124110元，按可比口径增长2.6%；城镇私营单位就业人员年平均工资为69476元，按可比口径增长4.0%。此次在统计范围内的城镇单位共计276.7万家，统计的工资既包括就业人员从单位实际领取的工资、奖金、津补贴等，还包括单位从个人工资中代扣代缴的个人所得税、社会保险基金及住房公积金等。

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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