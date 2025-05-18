原标题：2025世界雷达博览会开幕 李德仁院士冀推进和实现时空智能

2025第十一届世界雷达博览会17日在安徽合肥开幕。中国科学院和中国工程院院士、国家最高科学技术奖获得者李德仁应邀做主旨报告时提出，要努力推进和实现空天地海无所不在的时空智能。

他说，世界是物质的，物质是运动的，运动着的物质世界是用时间信息来描述的。在当今万物互联和人工智能时代，时空数据获取、处理、信息提取与知识挖掘需要走向智能。因此，时空智能学应运而生，由工业化时代的测绘遥感学到信息化时代的空间信息学，再发展到智能化时代的时空智能学。

5月17日，第十一届世界雷达博览会在安徽合肥开幕，李德仁院士做主旨报告时解读时空智能。中新社记者 孙自法 摄

据悉，时空智能学包括6个W和4个R，6个W即何时(When)、何地(Where)、何种目标(What Object)、有何种变化(What Change)、机理(Why)、何种决策(What Reaction)，4个R分别是：规定的时间(Right Time)，所需要地点(Right Place)，正确的数据、信息和知识(Right Data/Information/Knowledge)，需要的人(Right Person)。实现空天地海全域一体化时空智能，推进人和自然的协同可持续发展。

李德仁认为，时空智能涵盖深空、空天、空地、水下、社会经济学、医学等领域，深空时空智能可服务月球与火星智能探测，空天时空智能表现为无所不在的PNT(定位、导航、授时)和PNTRC(通导遥一体化天基信息实时服务系统)，空地时空智能包括无人机与移动测量机器人，水下时空智能包括无人摄影测量与遥感、地形测绘，社会经济学时空智能可评估人道主义灾害和社会经济学，医学时空智能包括医学图像解译、医疗机器人定位。

他表示，智能化时代，在推进和实现空天地海无所不在的时空智能的同时，还要抓紧推进人工智能引导下的通导遥一体化的时空智能大众化服务(例如东方慧眼星座)，创造多个万亿级产业助力可持续发展目标；要勇敢推动测绘学走向时空智能学。

世界雷达博览会自2001年创办以来，每两年举办一届，如今已成为全球雷达领域规模最大、影响力最广的综合性国际展会，更是全球雷达行业集技术前瞻、行业带动、科技创新于一体的综合性交流平台。（记者 孙自法）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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