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第34届哈洽会启幕 1500余家企业参展

2025年05月18日08:47 | 来源：中国新闻网
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原标题：第34届哈洽会启幕 1500余家企业参展

第三十四届哈尔滨国际经济贸易洽谈会(下称哈洽会)17日在哈尔滨国际会展中心启幕。来自日本、韩国、泰国、蒙古国等38个国家和地区的1500余家企业参展，各类展品超过5000种。

本届哈洽会以“共建向北开放新高地，共享振兴发展新机遇”为主题，展览总面积68.3万平方米，设哈尔滨国际会展中心主会场和禧龙大市场、中俄农产品交易中心等6个分会场。首次设立泰王国、蒙古国“双主宾国”，国际及港澳台消费展区首次转移至室外展厅，实现历届面积最大。

开幕式上，中国国际商会秘书长、APEC中国工商理事会秘书长孙晓致辞表示，哈洽会全面搭建高水平贸易投资合作平台、中俄地方合作交流平台、科技创新引领产业全面振兴的产业合作平台、扩内需促消费展示交易平台，如今已成功举办34届。本届哈洽会充分展示黑龙江高质量发展成果，为中外企业搭建交流合作平台，具有重要意义。

“黑龙江省虽然与泰国距离遥远，但哈尔滨的国际冰雪节却在泰国享有盛名。”泰国商业部副部长纳品鹏·习山潘表示，长期以来，中国稳居泰国第一大贸易伙伴之位，双边贸易总额超11.6亿美元。近年来，泰中两国在物流、基础设施建设与投资领域的合作日益紧密。泰国和中国可以在优质农产品、数字创新产业、环保技术等多个维度进行合作。

据悉，本届哈洽会持续5天，框架内举办俄罗斯食品文化节、中俄地方经贸合作大会等配套活动近100项。（记者 姜辉）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)
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