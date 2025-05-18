原标题：工程机械迎电动化新潮流 中国企业抢先机

1806家中外企业参展的第四届长沙国际工程机械展览会正在火热举行。全球50强工程机械品牌三一集团展出的设备，电动化和新能源产品占比达43%。

展出设备中最吸睛的是一台银黑配色、机身科技感十足的挖机。“这是自主研发的全电无人概念挖掘机，可适用于矿山开采、抢险救援等多维场景，较传统模式综合效率提升40%以上。”三一重机小挖研究院软件工程师王兆琪说，这台挖机还解决了沙漠无人区作业可能，“中东、非洲商客很感兴趣”。

5月14日，第四届长沙国际工程机械展览会上展出的全电无人概念挖掘机。黄启晴 摄

当前，工程机械行业电动化趋势日益凸显。本届展会亮相的2万余件(套)展品中，重型机械绿色化展品达75%，远超上届。

柳工携近20款全场景电动化硬核设备参展。“新能源产品占比超90%，覆盖微型设备到百吨级矿卡的全吨位需求。”柳工产品经理傅武华说，去年，电动化成柳工海外业务新增长点，实现行业客户批量复购，在亚太、北欧等市场持续突破。

“电动化倒逼公司全系列产品升级，我们的设备出口30多个国家和地区，去年海外订单同比增长30%，今年首批印度千万元(人民币)订单陆续交付。土耳其、阿根廷、阿联酋、泰国等新兴市场的大单持续涌入。”天盾重工副总经理陈桃说。

中国机械工业联合会会长徐念沙在本届展会开幕式上说，纯电动工程机械市场将在2025年达爆发点，主要产品渗透率或将达25%。行业专家指出，中国电动化工程机械产品将形成完整产品矩阵，全球市场份额或突破30%。

携工程机械领域电动化场景解决方案参展的深圳市汇川技术股份有限公司每年研发投入占比超15%。“我们通过技术创新助客户解决电动化进程中的痛点。研发的新一代高压大功率高速电机和高压多合一集成控制器，已能满足工程机械在矿山、港口等环境需求。”汇川技术智慧工程机械总裁陶劲说。

5月16日，第四届长沙国际工程机械展览会上展出的电动化高空作业机械。中新社记者 唐小晴 摄

电动化为中国工程机械行业注入新竞争活力和技术动力的同时，在技术升级、后市场能力、电动产业标准体系等方面也面临挑战。“比如，挖机因作业环境复杂多变，普遍面临电池续航能力不足与配套充电设施匮乏问题，电动化渗透率较低。”傅武华表示，目前，行业已有移动充电宝、拖电等多种供能方案。

山河智能针对各类施工场景，精准测试了其电动挖机工作续航时间，并提供慢快充和储能配套设备。“我们的电动挖机在欧洲市场保有量达4万台。”山河智能挖掘机事业部第一研究所所长秦文凯说，中国也在推动建立电动化土方机械标准，为电动挖机规范发展、实现大批量销售奠定基础。

业内人士称，电动化已成工程机械行业不可逆转趋势，中国工程机械电动化进程需政府、企业、科研机构等各方共同努力，推动电动化技术不断创新、完善，加强电动产业标准体系建设，有望建立新的海外市场竞争优势。（记者 唐小晴）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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