原标题：共建“一带一路”国家青年聚浙江绍兴 共话科技人文交流

“最让我震撼的，不是千年古城的一草一木，而是深厚的文化底蕴与现代科技创新的交融碰撞。”巴基斯坦青年学者安哲(Azim Uddin)说。

“全国科技工作者日”即将到来之际，近日，2025“一带一路”科技人文交流绍兴行活动在浙江绍兴柯桥举行。来自乌兹别克斯坦、巴基斯坦、哈萨克斯坦、克罗地亚等10余个共建“一带一路”国家的青年学者与会。

安哲专攻电子和材料科学，一年前，因被绍兴的科技创新氛围和国际友好合作环境吸引，他选择到绍兴发展，开启了科研追梦路。

绍兴地区现代纺织、新材料、人工智能等产业发达，与安哲擅长的领域相契合。他在此次活动上发言说，特别是自己所在的浙江(绍兴)外国高端人才创新集聚区，已有80多名国际创业人士在这里绽放梦想，“我很期待未来在这里遇到更多志同道合之人，一起创新、一起圆梦”。

活动现场，“中乌人才友谊结对仪式”举行，来自乌兹别克斯坦的七名青年学者与绍兴本地的七名青年学者进行友谊结对。未来，他们将加强交流、深化友谊，共同激发青年创新活力。

活动所在地位于中国科协海智工作基地(浙江绍兴)，其设立于浙江(绍兴)外国高端人才创新集聚区。据悉，该基地已与20余个共建“一带一路”国家建立合作关系，累计举办技术交流对接活动300余场，促进20余个合作项目落地。

绍兴市科协党组书记、主席冯国强在现场表示，在全球化背景下，深化国际交流合作是科技界人士的共同期待。未来，该市将从深化人文交流、强化科技合作、优化平台建设三方面持续发力。

比如当地将与各国朋友共享在人工智能、现代纺织等领域的科技创新成果，推动务实合作走深走实；持续提升中国科协海智工作基地(浙江绍兴)等平台服务能级，为全球科技人才提供更广阔的舞台。

活动期间，与会人员还参加了“丝路古今对话主题毅行”活动，40余位中外青年人才走访中国轻纺城展示中心，领略绍兴现代纺织产业的新动能；漫步柯桥安昌古镇，沉浸式感受古越文化的深厚底蕴。（项菁）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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