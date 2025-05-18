原标题：甘肃张掖“太空信使”划破苍穹

17日，甘肃张掖“神启号02星”搭载朱雀二号改进型(遥二)运载火箭在酒泉卫星发射中心发射升空，卫星如精准导航的“太空信使”，顺利进入预定轨道。

“神启号02星”作为本次发射任务的焦点，它是一颗轻小型、低成本、高性能C波段SAR卫星，也是甘肃张掖星座空间科技有限公司继“神启号01星”之后发射的第2颗商业SAR卫星。

“该卫星搭载了天仪新一代合成孔径雷达载荷，关键技术指标达到国际先进水平，具备全天时、全天候对地观测能力，能够在复杂气象条件下高效、稳定地获取高分辨率图像。”张掖星座空间科技有限公司负责人杜健说。

同时，“神启号02星”还具备业务化干涉测量技术合成孔径雷达能力，可实现对地表毫米级形变监测，在自然资源管理、水利、电力、基础设施监测、海洋与海岸监测、灾害应急管理等关乎民生的关键领域，具有极为广泛的应用价值，能够为全球用户提供常态化、高品质、自主可控的商业SAR图像数据服务。

随着“神启号02星”入列，张掖SAR星座正式成为中国首个商业化运营C波段干涉测量技术合成孔径雷达卫星星座，也使张掖SAR星座规模进一步扩大，组网卫星多星重轨干涉成像优势也初步体现，干涉测量周期最短压缩至4天，地表形变干涉测量业务化能力显著提升。

“而随着‘神启号01星、02星’与天仪研究院在轨卫星联合拓展干涉成像服务，可进一步将干涉成像测量周期缩短至3天。”杜健说，这也标志着中国商业航天企业已具备国际一流的星座运营能力和数据服务能力。

未来，该公司将以“神启号02星”成功发射为全新起点，加快构建高时空分辨率全球减灾防灾干涉测量技术合成孔径雷达卫星星座，加速推动数据国产化，打破国外数据垄断枷锁，扭转行业对进口数据依赖局面。

杜健说，这一布局，将为地质灾害监测、城市规划、环境监测、基础设施安全监测等重要领域提供可靠的数据支持，赋能空间技术创新与行业应用生态建设，为建设科技强国贡献“太空力量”。（戴文昌）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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