我国运营商已在31个省份部署5G-A测试网络——

本报记者 徐佩玉

近日，位于江西省瑞金市经济技术开发区的5G数字产业园内，智能自动导引车在车间里来回穿行运送生产物料。

朱海鹏摄（人民视觉）

5月17日，中国电信5G-A套餐正式商用。近期，不少中国联通和中国移动的用户手机上已经出现了5G-A的信号。

随着基础设施部署完善，5G-A网络覆盖范围越来越大，包括热门商圈、主干道路、大型场馆、地铁等。什么是5G-A？如何体验、怎么收费？

网速得以大幅提升

5G-A是5G向6G过渡的中间阶段，也可以理解为5G技术的增强版本。和5G相比，5G-A在容量、速率、时延、定位、可靠性等方面实现了大幅提升，可以带来更快、更优质的通信体验，并有望实现低成本千亿物联。

相较于5G，5G-A最直观的体验就是“快”。办理5G-A套餐的用户，可在5G-A网络覆盖良好、终端支持的情况下，最高享受上行400Mbps、下行3Gbps速率。这一速率有多快？据了解，使用平均速率2Gbps的网络，一部13.7GB、1小时50分钟的电影，仅需54秒就可以完成上传。

网速变快了，会消耗更多流量、收取更高的费用吗？业内人士表示，流量消耗主要取决于用户自身浏览、下载、上传的数据大小，使用5G-A并不会消耗更多流量，也不会产生额外的费用。

以中国电信为例，目前中国电信推出了三档5G-A套餐，价格分别为199元/月、299元/月和399元/月，除了流量多少不同，最高上行、下行速率也不尽相同。此外，中国电信的当前存量套餐用户，还可以选择5G-A加装包，既可以选择按月加装，也可以按次订购。

本次中国电信上市商用的5G-A套餐既能满足灵活的个人及家庭用户的套餐需求，也有面向重点场景的可选包供广大用户选择，以满足广大用户对重大演出活动、重大体育赛事、重大节日庆典、电竞比赛等高品质网络场景的需求。

网络覆盖范围持续扩大

记者了解到，想要享受5G-A的网速，需要满足三个条件：一是用户的手机支持5G-A，二是开通5G-A流量包，三是手机处于5G-A基站的覆盖范围。

去年以来，5G-A网络的覆盖范围持续扩大。2024年，中国移动打造了全球首个规模商用5G-A网络，RedCap（轻量化）覆盖全国所有城市，积极推进通感一体、无线网络AI应用、无源物联网等技术场景化试点及应用。2024年中国电信持续加强5G-A战略布局，在121个城市规模部署约7万站，RedCap覆盖超200城，5G网络演进升级，5G-A网络部署稳步推进。中国联通去年加快5G-A规模商用，在300个城市部署载波聚合，实现下行万兆、上行千兆的超高速率，在150个城市升级RedCap，实现全频段、全制式应用。目前，我国运营商已在31个省份部署了5G-A测试网络，预计可支撑5000万名用户。

三大通信运营商也透露了今年5G-A布局的相关计划。中国移动将投资近百亿元，进一步扩大5G-A无线网络AI应用等规模部署，实现超过40万个基站的智能化改造。中国电信从2025年2月10日起至年底，开展面向友好客户的5G-A体验活动，首批体验在北京、上海、广东、江苏、浙江、四川、陕西等地进行，后续将逐步扩展至更多地区。中国联通此前发布了“5G-A创新行动计划”，明确2025年在39个重点城市主城区实现5G-A业务全面商用，并在超过300个城市的核心区域完成业务部署。

有望推动新兴产业发展

与5G相比，5G-A不仅更快，还多了很多新功能。比如，支持全场景全能力千亿连接，可以从工业级高速连接到无源物联等全系列物联模组，支持高精度定位、微型传感类连接能力，同时大幅降低物联网的成本。5G-A还将支持毫秒级时延，可以实现厘米级的定位精度。专家表示，5G-A的使用也有望加快各行各业信息化、数字化、智能化的进程。

普通5G网络的下行速率峰值可达1Gbps（千兆级），而5G-A实现了十倍量级的跨越式飞跃，达到了10Gbps（万兆级）。这不仅能够为扩展现实（XR）、裸眼3D等前沿应用提供大带宽、低时延、高可靠的通信底座，更有望推动无人机、智能驾驶等产业进一步发展。

以智能驾驶领域为例，5G-A具有纳秒级时延、海量设备接入及亚米级定位等核心技术优势，通过与北斗/GPS卫星导航及地面基站的深度融合，5G-A可实现车辆定位精度突破厘米级阈值，精准赋能自动泊车、高速公路全场景自动驾驶等应用场景。

在5月17日举行的世界电信日活动现场，工业和信息化部相关负责人表示，下一步将加速推进5G-A和6G技术的研发。

据悉，5G商用进程开始于2019年，按照技术演进蓝图，2025年将迈入5G-A深化阶段。这一阶段聚焦5G性能的全面跃升，特别是强化对通信感知一体化、人工智能融合、非地面网络（NTN）等前沿场景的技术支撑。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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