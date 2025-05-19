规上企业就业人员岗位间年均工资差距缩小

本报记者 廖睿灵

贵州省铜仁市江口县被誉为“世界抹茶超级工厂”。去年，江口县抹茶产量达1300吨，产值3.02亿元，产品远销海外市场，带动周边近10万人就业增收。图为日前在江口县贵茶产业园抹茶生产车间，工人在粘贴出口的抹茶产品标签。

新华社记者 杨文斌摄

国家统计局日前发布了2024年城镇单位就业人员年平均工资情况。最新数据显示，2024年，全国城镇非私营单位就业人员年平均工资124110元，比上年增加3412元，名义增长2.8%，按可比口径增长2.6%；全国城镇私营单位就业人员年平均工资69476元，比上年增加1136元，名义增长1.7%，按可比口径增长4%。

规模以上企业就业人员年平均工资保持增长，且岗位间差距缩小。2024年，规模以上企业就业人员年平均工资为102452元，比上年增加4356元，名义增长4.4%，按可比口径增长4.2%。分岗位看，中层及以上管理人员203014元，增长2.4%；专业技术人员148046元，增长5%；办事人员和有关人员93189元，增长4.1%；社会生产服务和生活服务人员77584元，增长3.1%；生产制造及有关人员78561元，增长4.1%。国家统计局人口和就业统计司司长王萍萍表示，五类岗位中，平均工资最高和最低的两类岗位之比为2.62，比上年缩小0.02。

“2024年，行业间工资水平位次总体稳定。”王萍萍说，分行业门类看，城镇非私营单位和私营单位年平均工资水平前三位的行业仍是信息传输、软件和信息技术服务业，金融业以及科学研究和技术服务业；年平均工资水平较低的行业主要集中在农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，水利、环境和公共设施管理业以及居民服务、修理和其他服务业等。从位次变化情况看，19个行业门类中非私营单位12个行业，私营单位10个行业年平均工资的位次与上年相同；非私营单位中文化、体育和娱乐业年平均工资位次下降3位，交通运输、仓储和邮政业上升2位；私营单位中电力、热力、燃气及水生产和供应业年平均工资位次下降2位，批发和零售业上升2位。

分区域看，东部地区五类岗位中平均工资最高和最低之比最高，为2.92，比上年缩小0.06；中部地区最低，为2.24，比上年缩小0.04。分行业门类看，五类岗位平均工资最高和最低差距缩小较为明显的行业为电力、热力、燃气及水生产和供应业，信息传输、软件和信息技术服务业，教育，比上年分别缩小0.32、0.29和0.24。

“这里的工资是指全部劳动报酬，既包括就业人员从单位实际领取的工资、奖金、津补贴等，还包括单位从个人工资中代扣代缴的个人所得税、社会保险基金及住房公积金等。”王萍萍分析，城镇私营单位年平均工资可比口径增速与名义增速相比差异较大，主要是由于第五次全国经济普查后，劳动工资统计的覆盖范围更为完整。第五次全国经济普查采用“地毯式”清查，确保了普查单位的不重不漏，普查后更多的小微企业纳入了劳动工资统计范围，这部分单位就业人员工资水平相对较低，对城镇私营单位平均工资水平和名义增速带来一定影响。

“需要注意的是，平均工资是反映一个国家、地区或行业、岗位总体工资情况和变化的重要统计指标。平均工资的增长变化受多重因素影响，既有宏观政策、社会经济大环境等外部因素，也有单位改制、用工结构变化等内部因素。通常情况，个人的工资水平和增速，可能与全国平均水平和增速差别较大，这需要从行业、地区、单位类型、岗位以及个人具体情况全面分析，理性对待。”王萍萍说。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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