韩维正

“具身智能”，无疑是今年的热词。

作为人工智能领域的前沿热点，“具身智能”被首次写入政府工作报告。学习新知识的同时，有些读者也会问：具身智能大量出现在人形机器人的报道中，这二者是一回事吗？人工智能、具身智能、人形机器人、智能机器人……这些新概念各自是什么意思？有何区别？

有时弄不明白一个概念时，不妨找找它的“对立面”，会看得更清楚。

“具身智能”这个概念的对立面，是“离身智能”。它们要区分的，是“智能”与“身体”的不同关系。比如ChatGPT、DeepSeek这些大模型就属于离身智能，它们能处理文字、图片等数据，能跟用户聊天、输出信息，但无法直接作用于物理世界。AlphaGo精于棋局推演，但面对真实棋盘时或许连棋子都拿不稳。而具身智能则必须要有物理实体，通过“身体”感受世界，并与物理世界进行交互。

打个通俗的比方，离身智能只需“动嘴皮子”，是个“理论家”；具身智能需要在物理世界“干活”，是个“实干家”。一个依靠抽象计算，在虚拟空间进行推演，一个通过身体与环境碰撞，在物理世界开展实践。用武侠世界来类比，离身智能就像熟读武学经典、精通破招知识的王语嫣，但能根据环境变化得心应手使出“降龙十八掌”的乔峰，才算是具身智能。

那么，具身智能跟人形机器人又是什么关系呢？这就涉及到“身”的分类问题。从物理形态角度看，具身智能可以“七十二变”，与不同的硬件本体结合。这个硬件可以是一个机器手臂、数控机床、四足机器狗、六翼无人机、轮式机器人，当然也可以是人形机器人。所以，智能机器人、人形机器人都可以看做是具身智能的分支。当前，业界普遍认为，人形机器人是智能机器人的最高形态。据此我们可以梳理出一条关系链条：在概念范畴上，人工智能、具身智能、智能机器人、人形机器人，形成了从大到小、依次包含的关系。

具身智能究竟能帮我们做些什么？具身智能的价值，在于让“智能”从“会说话”走向“会做事”，真正融入现实物理世界。它的应用场景，正从工业领域向日常生活、医疗、救灾等领域延伸。

比如，传统工厂的机械臂只能按预设程序重复动作，一旦零件摆放位置稍有偏差就会出错。有了具身智能，机械臂就升级为“智能工人”，可以通过视觉传感器自行辨别零件位置，通过压力传感器感知抓取力度，自主学习如何处理不同形状的物体，完成更多非标准化任务，如设备检修、柔性生产等。

又比如，在极端环境中替人冒险。机器狗进入地震废墟搜寻幸存者；无人机搭载热成像仪在森林火灾中定位火源；轮式机器人在核污染区域采集数据——这些场景中，具身智能设备大有用武之地，可代替人类在高温、高压、高辐射等恶劣环境中完成高危任务。未来，随着技术的进一步完善，具身智能设备很可能成为灾害救援的先头部队。

尽管前景广阔，具身智能的发展依然面临着多重挑战。硬件成本高昂、电池续航瓶颈，制约着设备的推广；机器人在复杂现实环境中快速学习、自主决策，仍然是AI领域的难题；当机器人与人类并肩工作，必须确保其动作足够“温柔”，以免误伤人类，这就要求传感器的精度、紧急制动系统的反应速度能达到毫米级、毫秒级的标准……这些都需要技术研发与伦理规范同步推进。

从离身智能的“纸上谈兵”，到具身智能的“身体力行”，人类正在赋予AI一个身体，使其从虚拟助手进化为实体伙伴。这个目标，似乎已离我们不算遥远。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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