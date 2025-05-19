着力提升枢纽能级

本报记者 禹伟良 范昊天 强郁文

平均两分钟起降一架货机！凌晨，湖北鄂州花湖国际机场进入一天中最忙碌的时间。“一夜达全国、隔日达全球”，一架架全货机，运走电子产品等“中国造”，带回来自南美的三文鱼等鲜货。

开放是中国式现代化的鲜明标识。不靠海、不沿边，但置身湖北这个内陆省份，同样能感受到地球村正变得越来越“小”。

2024年11月，习近平总书记在湖北考察时强调：“坚持对内对外开放并重、打造内陆开放高地，深化区域合作，有序优化产业布局。”

从全局谋一域，以一域服务全局，湖北奋勇争先，着力提升枢纽能级，加快打造内陆开放高地，在扩大高水平开放上勇于探索——枢纽能级增强，“空中丝路”畅达全球，高速铁路织密成网，长江黄金水道通江达海；产业向新而行，竞争优势不断从成本优势更多转向技术、品牌、质量、服务、绿色优势……

以开放促发展，建设体现湖北优势的现代化产业体系

更好推动新质生产力发展的开放，是新征程上高水平对外开放的应有之义。湖北如何以开放促发展？

武汉经济技术开发区，30多年前因引进“中法合资30万辆轿车项目”而生。如今，这里新潮涌动。

“我们这个智慧工厂，每118秒下线一辆新能源车。”东风汽车云峰工厂制造部总装科品质返修班班长苏庆言至今难忘，“去年11月14日，就在这里，我见证了我国年产第1000万辆新能源汽车下线。”

距云峰工厂约15公里的法雷奥武汉工厂，自动化大灯生产线正在赶订单。这家总部位于法国的汽车零部件企业，1995年落子武汉经济技术开发区，先后3次扩建增产，近年又在此布局了其全球最大的研发中心。

“我们把汽车零部件放在与整车同样重要位置，聚焦新能源与智能网联汽车产业发展方向，打造更具韧性的汽车产业链供应链。”武汉市委常委、武汉经济技术开发区工委书记刘子清介绍，全区已集聚制造型外资企业400余家，汽车产业全链向新、集群成势。

外商投资为发展新质生产力和实现中国式现代化发挥着重要作用。湖北围绕光电子信息、汽车制造与服务、大健康等优势产业，持续促进外资扩增量、稳存量、提质量。目前，325家世界500强企业落户湖北，外商投资企业突破1万家。

高技术领域成为国际竞争最前沿和主战场。科教资源丰富的湖北把高水平科技自立自强当使命，突出更强创新力、更高附加值、更安全可靠，加快建设体现湖北优势的现代化产业体系。

在华工科技智能制造产业园葛店园区生产车间内，一批高性能激光切割设备正进行最后调试，将发往海外市场。

面向国内、国际两大市场，华工科技持续开展技术攻关，研发投入每年增长30%以上，核心产品以每年35%的增长速度“卖全球”。“在高端激光装备领域，我们不仅实现进口替代，而且出口订单量超过了国际品牌。”董事长马新强颇为自豪。

创新赋能，湖北光电子信息、汽车制造与服务、大健康三大产业迈入万亿元级，千亿元级产业达到19个。去年，全省新能源汽车、集成电路等高技术高附加值产品出口增长18.1%，占全部出口比重超过一半。

加速建构开放通道，重塑物流体系

茫茫九派流中国，沉沉一线穿南北。作为长江黄金水道和南北交通大通道的枢纽，湖北如何系统提升开放枢纽功能？

江海联运又上新——

武汉阳逻港，从印尼拉博塔港驶来的“新翊远1轮”静泊码头，开始卸载格林美印尼园区生产的镍湿法冶炼中间品——粗制氢氧化镍钴。

“氢氧化镍钴是生产新能源动力电池材料三元前驱体的主要原料之一。过去，从印尼发来只能先运抵广州等国内目的港，再陆运至湖北。”格林美集团董事长许开华说。

去年11月30日，“印尼拉博塔港—武汉阳逻港”直航航线开通。

“这条新开通的‘水上高速’，降低了物流成本。”湖北港口集团武汉港务集团有限公司副总经理郭文川说。

推动长江黄金水道高效率联通海上丝绸之路，阳逻港已开通各类集装箱航线35条，涵盖“江海直达”天天班航线、近洋直航航线等，成为长江中上游最大集装箱码头。

铁水联运再提速——

1月3日，“长江班列+汉亚直航”国际多式联运通道开通。在“铁江海”联运“一箱制”新模式下，货物从四川乘班列抵达阳逻港，换乘江海直达货轮直抵日韩。2月11日，阳逻港作为中欧班列（武汉）新增的首发站，发运首班前往德国汉堡和杜伊斯堡的班列。

构建公铁水一体化发展的集疏运体系，阳逻港让“火车开进码头”。“日韩货物经江海直达阳逻港后，换乘中欧班列（武汉）直通欧洲，时间节省55%、成本降低15%。”湖北港口集团武汉汉欧国际物流有限公司总经理沙鹏俊介绍。

从12向“超米字形”高铁网加快建设，到加快构建以长江黄金水道为核心的集疏运体系；从完善鄂州花湖国际机场货运航线网络，到健全“通道+枢纽+网络+平台”的现代供应链物流体系……主动融入陆海内外联动、东西双向互济的全面开放格局，湖北突出立体互联互通，加速建构开放通道、重塑物流体系，整体提升开放辐射力。

优化营商环境，增强对国内外要素资源的吸引力

营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，是中国进一步对外开放的重要举措。湖北如何加强营商环境建设，增强对国内外要素资源的吸引力？

多措并举降成本——

南漳经济开发区，襄阳国磷方晟环保新材料科技有限公司生产车间，员工正抓紧调试设备。

“首付20万元，剩余180万元在5年租赁期满后一次付清。”先租后让的拿地模式，让公司总经理方遵国舒了口气，“资金压力大大减轻，预计今年10月份建成投产。”

去年7月，湖北在南漳县等8地试点工业用地“个性化定制”服务，通过长期租赁、先租后让、弹性年期出让等土地供应方式改革，着力降低企业用地成本。

帮企业精打细算，持续降低融资、物流、用能、用地等成本，仅去年湖北就为广大经营主体降低综合成本1010亿元以上。

一以贯之提效能——

今年2月，位于孝感市汉川经济技术开发区的洋田集团拿到了三期扩产项目的不动产权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等“五证”。

“去年12月拍地，只提交一次资料，当月就办妥所有手续。”洋田集团塑料制品有限公司行政经理朱道军介绍，三期项目拟投资1亿元，助力开拓中亚、东南亚等市场。

孝感推行“五证同发”审批改革，将原来串联审批的环节改为并联审批，提交的材料由27项减少到9项，审批时间由120余天缩短到40天左右。

着力建设具有竞争力的综合成本洼地、政务服务高地、企业投资目的地，湖北持续深化“高效办成一件事”改革，不断优化政务服务。如今，全省通办事项超过1000项，承诺即办事项超过200项，100种高频事项办理实现证照“免提交”。

“我们将积极服务和融入新发展格局，打造新时代‘九州通衢’，以离岸在岸一体化推动新时代‘九州通商’，以高标准制度型开放推进新时代‘九州通融’，建设国内大循环的重要节点和国内国际双循环的重要枢纽。”湖北省委书记王忠林表示。

《 人民日报 》（ 2025年05月19日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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