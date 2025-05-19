江苏苏州咖啡机公司带动供应商一起攻关——
“产业链完备，我们更有底气”（经济新方位·外贸一线见闻）
5月15日下午，江苏苏州相城区，一辆满载全自动咖啡机的大货车从咖乐美科技（苏州）有限公司工厂驶出。几天后，这批咖啡机将从上海洋山港“搭船”，前往中东地区。
“虽然前段时间美国市场的订单一度暂停，但公司外贸业务总量还在持续增长，不少订单排到两个月以后了。”咖乐美副总经理袁清说，随着中美经贸会谈联合声明发布，公司恢复对美发货，美国客户抓紧备货，一次性向咖乐美下了足够销售半年的订单。公司准备新增一条生产线，确保如期交付。
咖乐美深耕全自动商用咖啡机产品，近年来业务增长迅猛：2021年公司营业额约1亿元，2022年超2亿元，2024年超7亿元，客户遍及100多个国家与地区。美国是咖乐美最大的海外单一市场，去年对美出口近2亿元，占企业总销售额的近三成。
尽管如此，前段时间受美滥施关税影响时，咖乐美并没有手忙脚乱。“这些年国际贸易形势多变，我们早就做了多手准备。”袁清表示，自主制造的产品有独特优势，在国外很少能找到替代品。
首先是自主研发优势。很长一段时间里，全自动咖啡机市场被欧洲品牌垄断。一些主力机型国外产品使用寿命能达到6万杯，而咖乐美只有一半左右，差距不小。
“产品缺少竞争力，企业就没有对抗风险的能力。”袁清说，为了突破发展瓶颈，公司构建起200多人的研发团队，将约20%的销售收入投入研发，打造各种性能的检测实验室，让咖啡机接受“千锤百炼”。
“每个月，仅产品检测就用掉5吨咖啡豆。”袁清介绍，下大力气追赶，产品竞争力大幅提升，主要产品的使用寿命达9万杯，不仅质量可以与国外品牌一较高下，在产品数字化、物联网应用等方面还赶超了竞款产品。正因如此，咖乐美的业务迎来爆发式增长。
自主研发非一日之功，刚开始，咖乐美人才、技术、设备样样都缺，只能摸着石头过河。特别是供应链，“一台全自动咖啡机，看似不大，但零件少则四五百个，高端的要1000多个。”袁清告诉记者，以前供应链全在国外，核心零部件大部分只能进口，不仅价格贵，还要担心被“断供”。
为了构建自主可控的供应链，咖乐美通过协同研发等方式，带动一批供应商共同成长。齿轮泵是全自动咖啡机的核心零部件之一，过去只能进口，今年初，咖乐美与国内企业联合研发的齿轮泵正式投产，不久后就能投入使用。
从零起步造出“一条链”，咖乐美99.8%的零部件实现国产化。面对外贸形势变化，“我们不再独自应对，而是和链上企业抱团，产业链完备，我们更有底气。”袁清说，公司创新能力也大大提升，每年能推出多款新品。
有了自主研发的底气，咖乐美走上品牌自主化之路，并不断拓宽销售渠道。
在公司销售办公室墙壁上，销售增长榜贴得满满的。“今年我们又开拓了很多海外新市场，大家都在加班加点谈业务。”咖乐美销售负责人徐鹏说，比如，此前公司从未接触过新西兰市场，去年底尝试给新西兰一家银行寄去一台样品机，对方反复测试了4个多月，对各项性能都十分满意。今年3月份，这家银行一次性下单50台咖啡机，不少当地客户也慕名而来。
有了自主品牌，国内市场也是一片蓝海。一开始销售不太理想，咖乐美就尝试自己在电商平台售卖。有外贸生产基础，产品成熟有保障，去年电商平台销售额达到1亿元。目前，咖乐美正为即将到来的“618”促销活动抓紧备货。
不久前，咖乐美刚投入使用新工厂，预计在7月份新厂房也要动工建设。“年初，我们定下全年突破10亿元的销售目标。现在看来，哪怕有波折，依然有信心实现目标。”袁清说。
【编辑点评】以不变的创新应万变的形势，企业的底气来自“自主制造的产品有独特优势，在国外很少能找到替代品”，也来自“有了自主品牌，国内市场也是一片蓝海”，更来自“产业链完备”。
创新才能追赶，创新才会超越。咖乐美的创新不是独自奋战，而是带着链上的供应商一同成长。99.8%的零部件国产化，供应链真正实现自主可控。
掌握关键技术，背靠国内大市场，哪怕外贸局势有起有伏，中国企业照样稳得住、走得远。
《 人民日报 》（ 2025年05月19日 03 版）
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