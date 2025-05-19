算力互联网试验网建设启动——

本报北京5月18日电 （记者王政）中国信息通信研究院联合3家基础电信运营商近日共同启动我国算力互联网试验网建设。中小企业和个人用户有智算需求时，不必再自建或者购买固定主机的包年、包月智算服务，而是可以像按“千瓦时”用电一样，按“卡时”灵活购买使用算力资源，用多少买多少。

中国信通院副院长王志勤介绍，算力互联网是互联网面向算力应用与调度需求进行能力增强和系统升级形成的新型基础设施，是在现有互联网体系架构基础上，针对算力布局和使用特点，通过构建统一算力标识、增强异构计算和弹性网络能力等方式，实现算力智能感知、实时发现、随需获取。

在资源互联调度层面，目前已完成131家企业499个算力资源池的资源标识，汇聚每秒111.3百亿亿次浮点运算的智能计算资源。在北京、上海等地开展算力互联平台试验业务工作，已完成任务调度近300次。

《 人民日报 》（ 2025年05月19日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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