4月中国快递发展指数同比提升6.5%

本报北京5月18日电 （记者韩鑫）国家邮政局近日公布4月邮政快递行业运行情况。数据显示，1至4月，邮政行业寄递业务量累计完成674.0亿件，同比增长18.3%。其中，快递业务量累计完成614.5亿件，同比增长20.9%。4月份，快递业务量完成163.2亿件，同比增长19.1%，日均业务量保持在5.5亿件左右。

4月中国快递发展指数为443.2，同比提升6.5%。其中发展规模指数、服务质量指数、发展能力指数和发展趋势指数分别为571.9、658.3、224.1和69.3，同比分别提升15.7%、1.5%、1.4%和2.4%。

“今年以来，快递市场蓬勃发展，服务网络能效较快提升，产业协同能力持续增强，有力支撑促消费、扩内需。”国家邮政局有关负责人表示。

从业务规模看，4月份，快递企业聚焦蔬果、鲜花、汽车配件等领域，积极服务现代农业与先进制造业，畅通逆向寄递服务渠道，切实满足消费者多元化寄递需求，推动业务规模稳步扩增。1至4月，邮政行业业务收入累计完成5691.2亿元，同比增长8.1%。快递业务收入累计完成4669.1亿元，同比增长10.9%。

从发展能力看，4月份，快递企业加快推广末端无人化设备，在多地投放无人车，升级上海、石家庄等地网点设备，以分拣自动化助力提质降本。同时，在西班牙马德里、韩国仁川等地投产海外仓，稳步拓展国际寄递市场。1至4月，同城快递业务量累计完成49.6亿件，同比增长4.4%；异地快递业务量累计完成551.5亿件，同比增长22.6%；国际/港澳台快递业务量累计完成13.5亿件，同比增长25.4%。

从服务质量看，今年以来，快递企业联手电商平台，创新推广集运模式，有力解决边远地区不发货、限制发货问题，西部边远地区“有件必发”深入持续拓展，快递服务质效稳步提升。1至4月，东、中、西部地区快递业务量比重分别为71.4%、19.4%、9.2%。与去年同期相比，中部地区快递业务量比重上升0.9个百分点；西部地区快递业务量比重上升0.7个百分点。

《 人民日报 》（ 2025年05月19日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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