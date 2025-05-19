服务厅“瘦身” 服务要“强身”（财经观·改革说）
办税服务厅积极“瘦身”，是税务部门优化政务服务、提升治理效能的缩影，也为广大线下服务窗口提质增效提供了有益借鉴
前段时间，浙江湖州吴兴区一处办税服务厅悄然“瘦身”：大厅面积缩减20%，窗口数量减少56%。变动这么大，会不会影响业务办理？“以往来这儿都是所有业务一起叫号，遇上前面办理复杂业务的，就要等很久。这次一进门，‘智能导税机’就识别了我所关联的企业，导税员再对资料进行预审，判断我要办理的属于简单业务，随即引导我到简事快办区，真是方便了不少。”耳目一新的空间布局、更快的办事速度让来办业务的市民很惊喜。
“瘦身”并未影响办税效率，得益于导税服务水平的提升。原来，这家办税服务厅不仅将功能区域进一步优化整合，还把导税作为进厅第一道服务，以“智能导税无感识别+人工导税预审分流”两级机制，精细划分需要受理的业务，有序引导纳税人至不同功能区域办理，实现路线最短、效率最优。
为什么要“瘦身”？办税服务厅工作人员坦言，过去纳税人习惯来办税服务厅办业务，尤其是遇到税收大征期的时候，队伍甚至会排到大门外。如今，办税缴费的流程发生了很大变化，“网上办”“掌上办”越来越普及，新电子税务局上线后，97%的税费事项、99%的纳税申报事项都可以在线上全流程办理，大幅减少了人们对线下窗口的依赖。办税服务厅“瘦身”，十分必要。
办税服务厅要“瘦身”，更要“强身”。不影响服务质量是“瘦身”的前提，智能化技术广泛应用则是“强身”的基础。目前，很多办税服务厅都在积极转型，并且“瘦身”后往往智慧味更浓，有的开设了“简易快办”窗口、“疑难杂症”专区，着重解决个性化、差异化问题，有的将部分“发票领用”“综合服务”窗口改造为远程帮办中心、诉求汇集分析中心、服务运行监控中心。可以说，办税服务厅“瘦身”，不只是简单的物理调整，而是加强税收管理和服务改革的“化学变化”，也是纳税服务理念的进一步升级。
办税服务厅积极“瘦身”，是税务部门优化政务服务、提升治理效能的缩影，也为广大线下服务窗口提质增效提供了有益借鉴。近年来，随着数字技术的快速发展，很多政务大厅、银行网点等的线下服务窗口都面临转型升级。虽然倾向于“少跑马路、多用网路”的人越来越多，但线下服务窗口仍有存在的必要，不能一刀切地“压缩”。一方面，根据有关规定，政府部门、金融机构等涉及的部分业务仍要通过线下渠道办理，其中既有监管的需要，也有保证安全、防范风险的考虑；另一方面，老年人及不熟悉数字技术的群体等，对于线下服务仍有一定依赖，需要专业人士提供个性化、更细致的面对面服务。
线下服务窗口加强“健身”，要积极搭上科技快车，提供更加智慧、高效、便捷的服务，也应深入推进跨部门强强联合，不断扩展服务的广度与深度。比如，有的政务大厅设置了跨部门社会经济类综合窗口，一个窗口可以集中办理十几个部门的百余项业务，实现了“一事跑多窗”向“一窗办多事”转变；有的银行工作人员进驻市场监管所，群众在窗口办理营业执照设立、变更等业务时，可以同步享受对公账户开立、普惠贷款等金融服务；还有的将自助办税区搬进银行网点，利用银行网点数量多、覆盖面广的优势，为商圈、街道的小微经营主体提供便利，实现办税缴费“就近办”“家门口办”。下一步，相关部门可继续加强探索，创新跨部门服务场景，立足服务“小窗口”、撬动民生“大作为”，推出更多有温度、有力度的服务举措，让群众舒心办事、企业安心发展。
《 人民日报 》（ 2025年05月19日 18 版）
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