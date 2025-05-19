本报记者 葛孟超

科技金融是实现科技与金融双向促进，推动新质生产力发展的重要支撑。金融“五篇大文章”中，科技金融位居首位。

近年来，从中央到地方，一系列支持科技创新的金融举措加速落地，我国金融支持科技创新的深度和广度不断提升。目前，我国已经初步形成银行信贷、资本市场、债券市场和创业投资等多层次、多元化的科技金融服务体系。

如何为科技创新注入更强的金融动力，记者采访了国家金融与发展实验室副主任杨涛。

记者：如何满足科技企业和科技创新的金融服务需求？

杨涛：为科技创新提供更好金融服务，至少应该考虑以下两方面问题。第一，兼顾科技企业与科技创新活动。一方面，各类科技企业是科技创新的核心力量，只有满足好科技企业的各种金融需求，才能在微观层面上保障中国特色自主创新的顺利推进。另一方面，传统产业与企业相对缺乏科技创新能力，获得科技金融支持的可能性相对低，如果能通过加强金融服务激发传统产业与企业的创新活力，就可能使科技强国建设获得更广泛的基础。

第二，平衡好对基础性重大科技创新与应用性科技创新的支持力度和节奏。一方面，我国的基础性科技研究与创新能力仍显不足，如果仅靠政府财政资源支持，可能会陷入“撒胡椒面”式的困境，如果依靠金融资源支持，则需要有与长期风险相匹配的模式创新。另一方面，应用性科技创新的金融支持模式虽然更加成熟一些，但仍存在成果转化不顺畅、长期资本配置不足等问题，还需不断探索符合国际惯例与我国国情的模式。金融对基础性重大科技创新与应用性科技创新的支持力度和节奏能否平衡好，也影响到科技创新的短期与长期目标是否能协同好。

记者：怎样构建同科技创新相适应的科技金融体制？

杨涛：首先，要以系统化思维推动科技金融体制改革。一则，构建同科技创新相适应的科技金融体制，更需推动供给侧结构性改革，不应该静态、片面地追求特定金融产品的规模与数量，要更加动态平衡、结构合理地推动科技金融服务优化。二则，做好科技金融大文章也不能“单兵突进”，而应抓住与数字金融、绿色金融、普惠金融、养老金融的“交叉地带”，例如数字金融带来的新技术与数据增信，就有助于提高科技金融服务效率。

其次，应抓住痛点来改善科技金融的产品、服务与生态供给。一是重点领域的科技金融服务深度尚显不足，要着力加强对国家重大科技任务、科技型中小企业等方面的金融支持力度。二是要综合运用“股、债、贷、保”等手段，推出更多能有效覆盖科技创新全链条、科技企业全生命周期的金融产品。三是要健全多层次金融服务体系，以长期资本、耐心资本的形式来支持科技创新。

记者：如何推动科技、产业、金融形成良性循环？

杨涛：科技金融不仅是单方面的金融支持科技，而应与产业一起，实现彼此之间更加深层的、内生的互动融合。

首先，应积极围绕创新企业集群、创新产业链来探索金融支持模式。创新企业集群实现了科技资源的规模经济效应，创新产业链则体现了各类企业的创新能力与定位互补关系，其相应的共性金融需求非常突出。应探索完善符合二者需求特点的、标准化与个性化相结合的科技金融产品与服务，推动多方合作的产业链金融创新。在促进科技创新研发链、产业链、市场链“三链协同”的基础上，着力实现科技创新链、成果转化链、金融资本链的协同。

其次，应推动金融机构数字化转型，从而更好地服务科技金融。一方面，面对科技金融探索中的成本高、效率低、信息不对称、缺乏抵押物等传统难题，金融业积极拥抱金融科技和推动数字化转型，对于缓解相关矛盾起到重要作用。另一方面，金融业往往是科技应用的核心领域，也是科技企业发展壮大所依赖的重要客户。因此，金融业积极推动数字化转型，增加科技投入，也间接给科技企业带来发展壮大的机会，同时成为新技术的前沿实践场景。

《 人民日报 》（ 2025年05月19日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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