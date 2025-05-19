本报记者 葛孟超

中国人民银行宣布，自5月15日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），下调汽车金融公司和金融租赁公司存款准备金率5个百分点。此次降准预计将向市场提供长期流动性约1万亿元。

国家规定，各个商业银行必须把吸收进来的储户存款的一部分缴存在中国人民银行，这部分存款就是存款准备金，存款准备金率指的是金融机构存款准备金占其存款总额的比例。比如你存入银行1000元，央行规定存款准备金率为10%，银行就要把其中的100元交给央行。

降准是指央行将存款准备金率向下调整。降低存款准备金率，意味着银行交给央行的钱变少了，可自由使用的钱变多了，有更多资金用来发放贷款，促进消费和生产。近年来，中国人民银行多次下调存款准备金率，满足了银行体系长期流动性需求，为经济发展提供了有力支撑。

在总量调控的同时，存款准备金制度也在动态革新。中国人民银行设计了定向降准政策，通过有针对性地降低特定金融机构的存款准备金率，促使这些机构增加对部分行业或企业的信贷投放。例如，对于农业、小微企业等领域，定向降准能够为相关金融机构提供更多的资金支持，促进这些重点领域和薄弱环节发展。

降准与我们老百姓的生活有什么关系？对普通人来说，降准让银行手里的钱变多了，再通过贷款给企业影响着我们生活的方方面面。银行向企业提供更多贷款，促进了企业的生产经营，我们也能获得更多高品质的商品和服务。

《 人民日报 》（ 2025年05月19日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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