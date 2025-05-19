本报记者 李 纵

在深圳市功夫机器人有限公司的无人工厂，具身智能工业机器人正忙碌而有序地工作着。它们专注地进行机器视觉质量检查，还能够精准地取放产品、配送物料。

“公司自主研发的AI视觉系统、云计算指挥系统等核心技术，让企业的具身智能工业机器人在复杂环境里表现得游刃有余，能够完成柔性物料生产、数据收集与质量检验等任务。”企业负责人周全说，“凭借产品的优异表现，公司签署了年产1000台具身智能工业机器人制造基地项目，但订单交付时间紧迫，资金短时间难以到位，生产一直没法启动。”

邮储银行深圳坂田乐荟支行的工作人员在日常走访中了解到情况后，第一时间组建了专业服务团队，主动上门对接，迅速为企业申请了贷款，贷款快速到账，解了企业的燃眉之急。

“邮储银行的支持太及时了，让我们能安心搞研发、做生产。”周全说，有了这笔资金，公司开启了高速发展模式，研发的移动作业机器人已成功应用于医药、新能源等领域企业的生产中。

除了资金支持，邮储银行还为功夫机器人带来了全方位的综合服务，让企业发展无后顾之忧。“我们积极探索金融服务模式，开辟绿色通道、给予利率优惠，为企业定制一揽子专业化综合金融服务方案。”邮储银行深圳分行相关负责人介绍，截至目前，邮储银行深圳分行已为粤港澳大湾区近60家人工智能及具身智能企业提供了信贷支持等金融服务。

科技金融作为连接创新链与产业链的关键纽带，在粤港澳大湾区发挥着不可替代的作用。

在广州黄埔区，金融赋能正为科创企业插上“金翅膀”。“对前期投入较大、产量刚起步的科技企业而言，融资成本高、难以持续获得贷款是经常面临的难题。”中国农业银行广州开发区分行相关负责人介绍，为此，农业银行创新科创企业专属信贷评价体系，向企业提供差异化信贷支持。

广州市丰海科技股份有限公司是一家电子通信领域的国家级专精特新“小巨人”企业，主营智能交通、智能家居领域的显示设备。近年来，随着智能家居市场持续火热，丰海科技生产的线控器、显示设备供不应求，急需扩大生产规模。“农行工作人员到我们公司走访调研，详细了解了我们的经营模式和资金状况，和我们一起想办法克服发展困难，给了我们发展信心。”丰海科技相关负责人介绍。

农业银行广州开发区分行深入了解科创企业金融需求后，结合丰海科技的经营特点，精准匹配1100万元贷款，为丰海科技的发展提供了坚实的金融支撑。

当前，科技金融正在成为推动粤港澳大湾区经济高质量发展的强劲引擎，不仅有效缓解了科技型企业融资难、融资贵的问题，更为区域经济转型升级注入了新动能。

中国人民银行广东省分行数据显示，2024年末，广东高技术制造业、先进制造业中长期贷款余额分别为1.3万亿元、1.6万亿元，分别同比增长7.2%、7.0%，科学研究和技术服务业贷款余额1932亿元，同比增长23.4%。

《 人民日报 》（ 2025年05月19日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经