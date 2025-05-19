刘诗瑶

相信随着更多专业人才的加入，以及在各类政策举措的共同推动下，我国科技服务事业一定能够迈上新台阶，为推进科技创新、培育壮大新质生产力作出新的更大贡献

前不久，2025中关村论坛年会期间，北京科技成果转化智能服务平台“转果果”正式发布，通过构建成果库、人才库、机构库、企业需求库、政策库五大资源库，服务科技成果与产业需求的精准对接。

“转果果”这样的科技服务平台，是当前众多科技服务形式中的一种。从科技特派员、科技小院为农业生产“把脉问诊”，到科技孵化园区为创业主体提供服务；从科技贷缓解小微企业燃眉之急，到专利开放许可降低技术获取“门槛”……近年来，各部门各地方开展了形式多样、专业化程度高的科技服务实践，其中既有政府主导创办，也有市场和社会力量驱动，它们都成为赋能产业升级、培育壮大新质生产力的重要力量。

数据是有力证明。截至目前，全国有157家培养单位设立科技小院1800余个，覆盖31个省（区、市）以及新疆生产建设兵团；2024年，国家级科技企业孵化器达1606家，国家备案众创空间2376家；2024年，全国技术合同成交总额突破6.8万亿元，再上新台阶。

科技服务蓬勃发展，与科技创新事业快速发展密不可分。一方面，全社会科技投入不断增加，研发活动持续活跃，为科技服务创造了巨大需求和广阔的应用空间。另一方面，伴随科技创新进一步深入，科技服务也呈现出新特点、新趋势。

走向垂直化、精准化。对于科技服务，不同企业有着不同的需求。比如，有的企业缺少启动资金，有的不太了解相关产业政策，还有的为缺乏测试场地和装备发愁，这些难题如今都能在科技服务平台或机构那里得到解决。从创新链条看，科技服务不仅做到了对研究、小试、中试以及产业化阶段的全过程覆盖，还在一些重点环节上有所侧重。从服务方式上看，科技服务机构不仅在不同的行业领域有着一定区分，也由某一类技术支持向着个性化定制的方向转变。

走向数字化、智能化。这种转变首先体现在服务手段上。比如，越来越多农业研究所开发面向农户的远程病虫害诊断平台、构建数字监测系统、建立线上问答社群、开启视频直播互动等，拉近技术成果与服务对象之间的距离。此外，人工智能、云计算和大数据等技术的应用，大大提升了科技服务的效率和可及性，促进了科技服务水平的整体提升。

科技服务产业要实现高质量发展，根本上要靠人才，尤其是更多高水平复合型人才。近年来，类似北京增设技术经纪专业职称、湖北实施“技术经纪人专项培养计划”等，各地推动一大批既具备专业知识，又具有资源整合、市场开拓能力的人才脱颖而出。相信随着更多专业人才的加入，以及在各类政策举措的共同推动下，我国科技服务事业一定能够迈上新台阶，为推进科技创新、培育壮大新质生产力作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2025年05月19日 19 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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