谷业凯 徐子艺

算力是数字经济时代的新型生产力。在算力产业中，算力、网络是一个有机整体，网络的时延、成本、可靠性都会影响算力使用。因此，高效的算力网是支撑数字经济高质量发展的关键基础设施。

在近日举办的城市算网专家座谈会上，来自中国信通院等单位的专家围绕1ms（毫秒，1秒等于1000毫秒）城市算网的发展体系及建设进展等方面进行了探讨。

1ms城市算网，是以城市或都市圈为单元构建的新型信息基础设施，通过网络与算力资源的融合，确保算力资源的高效匹配和充分利用。在中国信通院云计算与大数据研究所总工程师郭亮看来，城市算网具备1ms时延、一站式用算等几个关键技术特征。

郭亮解释，1ms时延，是指通过对城市内的算力节点进行直联组网，实现跨算力中心1ms联算，减少网络跳转，为大模型训练推理等场景提供确定性时延保障；一站式用算，则是通过边缘节点的100G带宽升级，覆盖1公里范围内的算力中心和最终用户，支撑云端渲染、智能质检等场景获得“即取即用”的无缝算力服务体验。

在产业落地层面，一些企业开展了探索实践。中国移动云能力中心高级解决方案总监赵立芬介绍，中国移动构建了包含通用算力、智能算力、超算算力的多元化布局，通过算网大脑实现资源一体化调度，AI大模型引擎已支撑200多个场景的算力服务。

1ms城市算网建设，也将增强城市算力资源一体化供给的能力，助力形成多类型、多主体算力协同发展的格局，实现算力跨行业、跨层级的协同联动与精准赋能，将有助于解决中小企业的用算难题，降低算力的使用成本。

“我国算力产业呈现高速发展态势，一大批模式新颖、特色鲜明的算力应用正加速落地，希望业界共同努力，推动我国城市算网能力建设。”中国信通院党委副书记王晓丽表示，中国信通院将持续联合各方力量，共同探索1ms城市算网建设的新路径和新机遇，开展产业研究，指标体系、技术标准建设等多项工作，促进供需对接、技术革新、资源共享，有效助力我国算力产业高质量发展。

《 人民日报 》（ 2025年05月19日 19 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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