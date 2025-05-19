郭冀川

原标题：八大行动全力释放数据要素价值 新质生产力得以不断壮大

据国家数据局5月16日消息，近日，国家数据局综合司印发《数字中国建设2025年行动方案》（以下简称《行动方案》），要求各地区结合实际认真贯彻落实。《行动方案》是国家数据局首次向地方数据管理部门印发的指导开展数字中国建设的文件。

《行动方案》提出，到2025年底，数字中国建设取得重要进展，数字领域新质生产力不断壮大，数字经济发展质量和效益大幅提升，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重超过10%，数据要素市场建设稳步推进，算力规模超过300EFLOPS，政务数字化智能化水平明显提升，数字文化建设跃上新台阶，数字社会精准化、普惠化、便捷化取得显著成效，数字生态文明建设取得积极进展，数字安全保障能力全面提升，数字治理体系更加完善。

《行动方案》还部署了8个方面的重大行动。其中包括“深度挖掘人工智能应用场景，积极开展人工智能高质量数据集建设。着力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端及智能制造装备。”随着人工智能技术成熟，其发展对数字中国建设具有深远影响，体现在推动经济转型升级、提升社会治理效能、优化公共服务水平、驱动科技创新发展等方面。

受访专家纷纷表示，对人工智能技术助力数字产业腾飞的前景充满信心。中国移动通信联合会教育与科学技术研究院执行院长陈晓华表示，目前，具有人工智能应用潜力的行业涵盖智能制造、智能网联新能源汽车、智慧医疗以及金融等诸多领域。这些行业数据资源丰富且需求清晰明确，极易形成大规模的应用场景。

人工智能的广泛运用开辟了诸多机遇，但数据开放共享与隐私保护之间的平衡难题亦不容小觑。盘古智库（北京）信息咨询有限公司高级研究员吴琦对《证券日报》记者表示，人工智能的未来发展将呈现出技术不断深化、应用持续拓展、产业深度融合以及生态逐步完善的显著趋势。然而，随着人工智能在各个领域的全面渗透，数据开放共享与隐私保护之间的矛盾也愈发尖锐。

吴琦表示：“一方面，数据的开放共享能够激发人工智能技术的创新活力，推动各行业加速数字化转型。另一方面，数据中往往伴随着大量的个人隐私和敏感信息，一旦保护措施不到位，将会给个人和社会带来难以估量的危害。因此，需要强化立法规制，构建完备的相关法律法规体系，并加大对隐私计算、隐私脱敏等技术的研发与应用力度。”

《行动方案》精准契合了我国推动经济高质量发展、培育新的经济增长点、塑造发展新动能的战略要求。在重大行动部署中，《行动方案》还提出“加强交通、医疗、金融、制造、农业等重点领域的数据标注”“持续优化营商环境，吸引更多优质数据企业和项目落地”等一系列举措。这些举措将进一步提升数据的质量与可用性，充分释放数据要素的潜在价值。

萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊对《证券日报》记者表示，《行动方案》的相关举措将推动传统产业与数字经济深度融合，提升经济发展的效率与质量，助力我国在全球数字经济竞争中抢占先机，进而带动整体经济结构优化升级，实现经济社会的可持续发展。

(责编：罗知之、陈键)

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