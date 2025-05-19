田 鹏 毛艺融

原标题：共探开放包容金融体系 解码全球经济新未来

5月17日至18日，2025年清华五道口金融论坛在深圳举办。本次论坛以“共享未来：构建开放包容的经济与金融体系”为主题，为全球政府人士、经济学者、金融领袖搭建高端对话平台。近百位重磅嘉宾出席现场，围绕全球货币体系、国际贸易与投资、全球经济碎片化挑战等热点议题，展开观点交锋，为全球经济金融的发展探寻新路径。

加速推进金融市场制度型开放

在经济全球化深度演进的当下，我国金融市场的开放已从“政策性让利”迈向“制度型对接”的更高维度。

“对全球投资者而言，中国加速推进金融市场制度型开放，通过规则、规制、管理、标准等制度层面的系统性升级，为国际资本深度配置中国金融资产打开新空间，这既是中国经济高质量发展的必然要求，也将为全球金融市场注入新的增长动能与稳定性预期。”清华大学五道口金融学院《中国金融政策报告》项目执行负责人、原国泰君安首席经济学家何海峰在接受《证券日报》记者采访时表示。

对于加速推进金融市场制度型开放，何海峰表示，要进一步完善相关制度体系。一方面，要优化金融市场制度型开放的规则和机制，提升开放的深度和广度；另一方面，需持续强化单体机构合规风控体系、微观审慎监管和宏观审慎管理，建立更有效的跨境资金流动监测和跨市场风险预警机制，加强国际监管协作，以更好地平衡开放与风险，推动中国金融强国建设。

中国始终践行高水平对外开放承诺，始终欢迎外国企业投资中国。同时，监管层坚定不移持续推进市场、机构全方位制度型开放，拓宽境外上市渠道，鼓励外资机构来华投资展业。

“资本永远流向能够给它带来最高回报的地方。”清华大学国家金融研究院院长、清华大学五道口金融学院副院长田轩表示。

田轩对《证券日报》记者表示，中国企业需要积极实施“走出去”战略。企业要“出海”，扩大对外投资规模。“出海”是中国企业做大做强、应对外部不确定性的重要法宝之一。

田轩表示，企业需构建“内外兼修”的发展逻辑：向内修炼内功，通过加大研发投入提升科技创新壁垒，运用数字化工具优化供应链成本结构，并通过市场多元化战略降低对单一经济体的依赖度；向外主动布局，在全球范围内整合技术、品牌、渠道等资源，通过跨境并购、海外上市、建立联合研发中心等方式，提升全球价值链位势。

中国国际贸易促进委员会原副会长张慎峰表示，越来越多的企业加快“出海”步伐，尤其是优秀上市公司走向世界，在国际舞台上谋求发展，也是中国扩大对外开放、进一步拥抱全球化的重要体现。

金融市场开放力度仍需进一步加大。田轩建议，下一步应继续扩大资本市场开放，吸引更多境外机构投资者参与。除制造业外，服务业、金融业也需逐步扩大开放。“有序且持续的资本市场开放，对科技创新和经济高质量发展至关重要。”田轩表示。

中国企业低估值优势明显

随着中国金融市场制度型开放不断深入，资本市场加速与国际接轨，通过沪港通、深港通、债券通等机制，吸引全球资本参与中国经济发展；同时，我国多层次资本市场为科技型企业、中小企业提供融资沃土，推动实体经济转型升级，也催生出诸多高成长投资赛道。

在清华大学国家金融研究院副院长，清华大学五道口金融学院上市公司研究中心主任王娴看来，在全球经济一体化的浪潮下，资本市场不仅是国民经济的“晴雨表”，更是资源优化配置的核心枢纽。作为企业融资的重要渠道、机构与个人投资者的财富管理平台，资本市场的稳健运行直接关乎宏观经济稳定与全球经济循环。

那么，当前我国A股市场的运行特征、估值逻辑与结构性机遇究竟如何？又面临哪些需要破解的阶段性挑战？

张慎峰表示，A股的核心问题是估值结构与交易结构严重错配，如沪深300指数成份股市值达到50万亿元，但市盈率不到10倍、PB不到0.8倍，交易量仅占27%，资金偏向炒作小股票，而美国前50%市值股票交易量占97%。

张慎峰也提到，中国具备两大优势解决上述问题，一是A股市场具备低估值优势，可鼓励价值投资理念。二是国家层面已出台多项长期利好政策，包括稳市政策“组合拳”，还有5月份以来证监会发布的《推动公募基金高质量发展行动方案》《上市公司重大资产重组管理办法》等，都将进一步推动市场规范发展，推动资本市场结构性转型走向价值投资。

张慎峰表示，从提高上市标准，到提升制度包容性、竞争力，再到推动上市公司并购重组和加强投资端建设，引入中长期资金，培育耐心资本，总体目标都是围绕着“让差企业尽快退市，让好企业尽快上市，让融资者得到更快发展，让投资者得到更多回报”。一个基础制度完备、市场功能强大、综合监管有效、投资者利益得到充分保护的资本市场正在形成。

田轩也提到，从资本市场来看，中国的企业估值是比较低的。中国的优势明显——有庞大的市场，充足的人力资本储备。这对于外资而言充满了吸引力。

张慎峰表示，近年来，境内资本市场对外开放的势头持续扩大，境内企业赴境外上市，更好地利用国际资源。当前，从市场体系、市场监管、新产品的开发等来看，我国资本市场对外开放力度越来越大，不断吸收借鉴国际资本市场的成果。

(责编：罗知之、陈键)

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