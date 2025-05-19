刘 琪

原标题：双边本币互换的积极作用正不断显现

日前，中国人民银行与巴西中央银行签署了《中国人民银行与巴西中央银行人民币/雷亚尔双边本币互换协议》。中巴双边本币互换续签规模为1900亿元人民币/1570亿巴西雷亚尔，协议有效期五年，经双方同意可以展期。

回溯2013年，中巴两国首次签署了双边本币互换协议，当时人民币互换资金规模为1900亿元。近年来，中巴经贸往来愈发紧密，中国连续15年稳居巴西最大贸易伙伴之位，巴西也是中国在拉美地区的第一大贸易伙伴。

央行间双边本币互换是一种融资安排，即一国央行可以用自己的货币置换另一国货币，以此获得对方货币流动性，一般用于维护金融市场稳定等目的，到期后再相应换回。中央银行之间签署双边本币互换协议已是国际上的成熟做法。

从我国视角出发，自2008年全球金融危机后，中国人民银行便与境外央行或货币当局陆续开展双边本币互换协议签署工作。当时主要国际货币流动性较为紧张，部分国家之间使用本币进行结算的需求上升。截至2025年一季度末，中国人民银行累计与42个国家和地区的中央银行或货币当局签署过双边本币互换协议，目前有效协议共32份，基本覆盖了全球六大洲重点地区的主要经济体，互换协议总规模合计4.3万亿元人民币。

因此，可以说各央行间的双边本币互换活动已日渐成熟，正在多方面发挥着其积极作用。第一，促进双边贸易和投资便利化。双边本币互换协议为贸易和投资提供了更为便捷的货币结算方式，两国企业可以直接使用本币进行结算，降低了汇率风险、节约了汇兑成本，从而推动双边贸易和投资的增长。

第二，增强区域和全球金融稳定性。当前，人民币双边本币互换已成为全球金融安全网的重要组成部分。就以此次中巴双边本币互换续签来说，在近期外部环境复杂的背景下，中巴两国加强货币合作，向市场释放了两国携手共进、团结合作的积极信号，有助于增强市场信心、维护区域和全球金融稳定。

第三，增加离岸市场流动性支持。例如，2022年7月份，中国人民银行与香港金融管理局将货币互换协议升级为常备互换安排并扩大互换规模，这能够为香港市场提供更加稳定、长期限的流动性支持，更好发挥香港离岸人民币业务枢纽的功能，促进香港金融业发展。

第四，推动人民币国际化进程加速。随着双边本币互换协议的实施，越来越多的国家和地区开始接受和使用人民币进行贸易结算和金融交易。这不仅扩大了人民币在国际支付中的市场份额，也提升了人民币在全球货币体系中的地位。数据显示，截至2024年末，人民币位列全球第四位支付货币、第三位贸易融资货币。

展望未来，随着中巴双边本币互换协议的续签与推进，双方在金融领域的合作有望不断深化拓展。这将进一步巩固两国的经贸往来，为双边贸易和投资创造更为稳定、便捷的货币金融环境；同时，这也大大减少了世界各国对美元的依赖性，为金融市场注入了更多的信心与活力，因而对增强区域乃至全球金融稳定性作用重大。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经