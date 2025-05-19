原标题：“硬本领”“软实力”已成中国品牌全球化的底色

2010年iPhone 4发售时，北京大悦城苹果专卖店外早就排起长龙，当日这家店的刷卡机被刷爆，瘫痪了整整两个小时。而15年后，为抢购最新发售的中国全景相机——影石Insta360 X5，纽约街头的消费者凌晨3点就开始排队；4月25日凌晨4点45分，洛杉矶泡泡玛特商店前已有数百人排队，希望第一时间买到中国品牌泡泡玛特最新发售的潮玩公仔拉布布（LABUBU）3.0。

从影石Insta360 X5到泡泡玛特LABUBU公仔，人们可以窥见中国品牌不断提升的“硬本领”与“软实力”。正基于此，2024年中国货物贸易出口总值达到25.45万亿元人民币，同比增长7.1%。同时，出口产品结构不断优化升级，高技术产品增势良好，自主品牌出口创历史新高，新业态出口保持高增长。

在全球产业链重构与消费结构升级的浪潮下，中国品牌正以“硬本领”和“软实力”，重塑国际市场竞争格局。

一方面，中国制造业正从“代工红海”走向“创新蓝海”。过去，中国代工企业负责生产，再将生产的产品贴上其他品牌的商标销往全球。

当然，从“中国制造”到“中国品牌”绝非坦途。中国品牌的培育，不仅关乎产品的成本和规模，更与产品创新力的提升密不可分。影石Insta360 X5的全球热销，就是中国科技企业以技术创新撬动市场需求的缩影，该产品凭借8K超高清全景拍摄、出色的夜景拍摄能力、AI芯片、续航超长等优点，征服了消费者。同样也是基于产品创新力，影石在过去六年间，一直保持全景相机市场份额第一的位置。据弗若斯特沙利文报告，影石的市场份额预计在2024年达到81.7%。这意味着全球每售出10台全景相机，就有8台来自影石。

通过细分领域的极致深耕，再逐步向AI云台、视频会议设备延伸，形成技术护城河——影石的成长路径，与大疆、石头科技、追觅等中国科技企业异曲同工。

另一方面，新消费品牌正在引领“IP出海”。近年来，哪吒、LABUBU等中国IP的全球化突围，代表着部分中国企业在全球化进程中，已从“产品出海”向“文化出海”跃升。

IP商业的本质是情感共鸣。因此，跨越文化壁垒是文化“出海”的核心命题。以泡泡玛特为例，2022年以来，泡泡玛特将海外市场作为重点发力方向，以“线下门店扩张”“本土化设计”及“差异化IP运营”为抓手，吸引全球粉丝的关注。例如，在泰国市场，泡泡玛特推出的LABUBU水灯节主题款产品迅速“圈粉”，引发当地抢购热潮，LABUBU还被泰国国家旅游局授予“神奇泰国体验官”的荣誉称号。公司财报显示，2024年，泡泡玛特在越南、印度尼西亚、菲律宾、意大利、西班牙五个国家开设了首家线下门店，并在法国卢浮宫、越南巴拿山乐园、英国牛津街、美国圣地亚哥等地成功开设了特色主题店与旗舰店，来自全球消费者的关注和喜爱，让泡泡玛特真正有可能成为一个世界级文化消费类品牌。

IP拥有跨越语言、穿越周期的力量，中国潮玩为文化“出海”添了一把火。未来，相信会有越来越多的中国品牌，唤起全球市场的情感共鸣。

漫江碧透，百舸争流。影石与泡泡玛特的成功，是中国制造转型升级的缩影，更让世界看到，中国品牌的全球化，不仅会带来“物美价廉”的商品，还能凭借“硬本领”与“软实力”，引领市场和潮流，这也正是中国品牌全球化浪潮势不可挡的核心原因。

(责编：罗知之、陈键)

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