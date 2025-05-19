彭 妍

原标题：中小银行改革化险提速 多家村镇银行被吸收合并

2025年，中小银行合并重组进程显著提速。近期，多家中小银行披露关于吸收合并村镇银行并改为旗下分支机构的公告。

比如，顺德农商银行近期发布公告称，将于5月20日召开临时股东大会，审议关于吸收合并深圳龙华新华村镇银行的相关议案。此前，该行已完成对佛山高明顺银村镇银行的吸收合并，并改建为分支机构。

江门农商银行5月13日召开临时股东大会，审议吸收合并龙川融和村镇银行、饶平融和村镇银行的议案。江苏银行5月7日发布的公告显示，近期金融监管部门同意该行收购江苏丹阳苏银村镇银行，并设立江苏银行丹阳开发区支行、丹阳界牌支行等4家支行。

记者根据国家金融监督管理总局公开信息梳理，截至5月18日，年内已有26家中小银行收购或解散旗下村镇银行的申请获监管部门批复同意。

苏商银行特约研究员薛洪言向《证券日报》记者表示，村镇银行加速退场源于内外压力。外部来看，有数字化竞争加剧、信贷需求收缩等压力；内部则存在治理缺陷、风控薄弱、数字化滞后等问题。

今年1月份，国家金融监督管理总局召开2025年监管工作会议，明确将加快推进中小金融机构改革化险作为监管重点任务。

上海金融与法律研究院研究员杨海平对《证券日报》记者表示，今年以来中小银行改革化险明显加速。主发起行通过吸收合并村镇银行、村镇银行改支行，农信社系统通过组建省级法人机构，实现压降高风险中小金融机构的目标，实现行业“减量提质”，改革成效显著。

杨海平表示，农村中小银行改革主要采取“分类施治”策略，村镇银行以主发起行吸收合并为主，农信社系统则通过组建省农商联合银行或省级农商银行实现整合。在此过程中，需从四方面发力。其一，彻底化解存量风险，严格落实问责，杜绝旧有风险传导至新主体；其二，科学规划发展定位与战略，选拔专业高管团队；其三，持续深化机制改革，将战略管理与风险管理作为核心，推动管理全面升级；其四，探索契合区域特色的数字化转型路径。

薛洪言认为，农村中小银行改革路径对金融体系的影响具有双面性，短期看，吸收合并可快速化解局部风险、优化资源配置；但若长期过度依赖重组而忽视治理改革，或导致县域金融服务覆盖弱化。对此，农村中小银行需“内外兼修”破局，对外借力政策完善资本结构、拓宽不良处置渠道；对内立足区域产业特色，深化产融协同，并通过组织变革提升服务效能。此外，数字化转型已成突围关键，可通过区域性金融科技联盟实现技术共享，强化智能风控与线上服务能力。

(责编：罗知之、陈键)

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