打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中小银行改革化险提速 多家村镇银行被吸收合并

彭 妍
2025年05月19日09:19 | 来源：证券日报
小字号

原标题：中小银行改革化险提速 多家村镇银行被吸收合并

2025年，中小银行合并重组进程显著提速。近期，多家中小银行披露关于吸收合并村镇银行并改为旗下分支机构的公告。

比如，顺德农商银行近期发布公告称，将于5月20日召开临时股东大会，审议关于吸收合并深圳龙华新华村镇银行的相关议案。此前，该行已完成对佛山高明顺银村镇银行的吸收合并，并改建为分支机构。

江门农商银行5月13日召开临时股东大会，审议吸收合并龙川融和村镇银行、饶平融和村镇银行的议案。江苏银行5月7日发布的公告显示，近期金融监管部门同意该行收购江苏丹阳苏银村镇银行，并设立江苏银行丹阳开发区支行、丹阳界牌支行等4家支行。

记者根据国家金融监督管理总局公开信息梳理，截至5月18日，年内已有26家中小银行收购或解散旗下村镇银行的申请获监管部门批复同意。

苏商银行特约研究员薛洪言向《证券日报》记者表示，村镇银行加速退场源于内外压力。外部来看，有数字化竞争加剧、信贷需求收缩等压力；内部则存在治理缺陷、风控薄弱、数字化滞后等问题。

今年1月份，国家金融监督管理总局召开2025年监管工作会议，明确将加快推进中小金融机构改革化险作为监管重点任务。

上海金融与法律研究院研究员杨海平对《证券日报》记者表示，今年以来中小银行改革化险明显加速。主发起行通过吸收合并村镇银行、村镇银行改支行，农信社系统通过组建省级法人机构，实现压降高风险中小金融机构的目标，实现行业“减量提质”，改革成效显著。

杨海平表示，农村中小银行改革主要采取“分类施治”策略，村镇银行以主发起行吸收合并为主，农信社系统则通过组建省农商联合银行或省级农商银行实现整合。在此过程中，需从四方面发力。其一，彻底化解存量风险，严格落实问责，杜绝旧有风险传导至新主体；其二，科学规划发展定位与战略，选拔专业高管团队；其三，持续深化机制改革，将战略管理与风险管理作为核心，推动管理全面升级；其四，探索契合区域特色的数字化转型路径。

薛洪言认为，农村中小银行改革路径对金融体系的影响具有双面性，短期看，吸收合并可快速化解局部风险、优化资源配置；但若长期过度依赖重组而忽视治理改革，或导致县域金融服务覆盖弱化。对此，农村中小银行需“内外兼修”破局，对外借力政策完善资本结构、拓宽不良处置渠道；对内立足区域产业特色，深化产融协同，并通过组织变革提升服务效能。此外，数字化转型已成突围关键，可通过区域性金融科技联盟实现技术共享，强化智能风控与线上服务能力。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
天问二号探测器已转入发射区 计划5月底择机发射
　　人民网北京5月18日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局获悉，5月18日，行星探测工程天问二号探测器在西昌卫星发射中心按计划完成技术区总装、测试、加注等工作后，顺利转入发射区，后续将按计划开展各项功能检查、联合测试等工作，计划5月底择机实施发射。 此前，执行天问二号发射任务的长征三号乙遥一一〇运载火箭，于5月14日顺利由技术区转入发射区，并完成吊装、对接等工作。…
财米油盐丨这部事关“老板”的法律，为何和你我息息相关？
　　从手机里的AI助手，到早餐店的豆浆油条，民营经济不仅关系着国民经济大局，也与每个普通人的“小确幸”密不可分。 5月20日，我国首部专门针对民营经济发展的基础性法律——《中华人民共和国民营经济促进法》（以下简称“民营经济促进法”）将正式施行。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部