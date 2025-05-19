于紫月

原标题：“鲲龙”批生产首架机完成生产试飞

科技日报北京5月18日电 （梁沅 记者于紫月）“鲲龙”传来新消息。记者18日从中国航空工业集团获悉，我国大型水陆两栖飞机AG600“鲲龙”批生产首架机（AG600-1101架机）在广东珠海成功完成生产试飞，表明该架机生产符合型号设计要求，达到安全可用状态，具备出厂条件，标志着AG600飞机通过取得生产许可证（PC）的关键环节，实物状态满足PC构型要求。

当日7时13分，由机长陈明、副驾驶员刘汝钦、空中机械师张朋飞和观察员王路得组成的试飞机组驾驶着AG600-1101架机从珠海金湾机场滑行起飞，完成12吨投水验证，在空中飞行17分钟后平稳降落，飞机状态良好，操纵系统正常，各系统工作稳定。

AG600飞机于4月20日在北京获颁中国民航局型号合格证，标志着其研制取得圆满成功，获得进入市场“准入证”。5月6日，AG600-1101架机完成总装下线，仅用12天高效完成一系列地面调试工作，包括地面滑行、一般性检查、任务系统和高空飞行在内的生产试飞任务，用实际行动诠释了“鲲龙精神”和“鲲龙速度”。

中国航空工业集团相关专家表示，未来将推动AG600实现运营成功与商业成功，为我国应急救援体系和国家自然灾害防治体系建设贡献“鲲龙”力量。

(责编：罗知之、陈键)

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