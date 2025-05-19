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公众科学日沉浸式漫游“物理世界”

2025年05月19日09:21 | 来源：人民网
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科学秀演示物理原理。中国科学院物理研究所供图

科学秀演示物理原理。中国科学院物理研究所供图

人民网北京5月19日电（记者赵竹青）5月17日，中国科学院物理研究所"中二所的奇妙冒险"公众科学日活动在北京中关村园区、怀柔园区及江苏溧阳长三角物理研究中心同步开启，线下近2万名观众与线上超200万人次网友共同见证这场跨越时空的科学盛宴。此次由中国科学院物理研究所与哔哩哔哩联合主办，旨在将科学精神融入流行文化，将前沿科研成果转化为全民可参与的科学狂欢。

中国科学院院士金奎娟作了题为《探索光与人工智能的奇妙世界》的科普演讲。她以光与物质的相互作用为切入点，通俗地介绍了低维氧化物在“光控材料”、智能感知与类脑计算中的应用，展现了光学研究如何为人工智能注入新动力。四位哔哩哔哩“UP主”带来了生动的演示，诠释了不同领域的“趣味科学”。

小朋友与机器狗互动。中国科学院物理研究所供图

小朋友与机器狗互动。中国科学院物理研究所供图

AR物理课、《流体魔法联盟》、《元素奇迹》化学反应秀、《魔幻科学秀》物理魔术秀等全天轮番上演，引得大小观众惊呼连连。《物理，原来如此》主题沙龙上，物理所研究员曹则贤、魏红祥与成蒙三位嘉宾分享成长故事、物理应用与科普心得，鼓励青少年投身基础研究。中关村园区内设科普图书展、科技之路展、索尼探梦科技体验展，以及实验内容丰富的校园科普展和互动实验展。此外还有哔哩哔哩主题科普展区，包含超算原力舱、医键三连诊疗所等，供公众亲身体验。

当夜幕降临，五彩焰色反应、非牛顿流体挑战、墨滴小船、气垫桥搭建、偏振伪装与声磁悬浮……“中二所奇妙夜”将活动推向高潮，知识与实验交融，笑点与原理并行，为观众呈现了一场精彩的沉浸式科普奇幻之旅。

据了解，中国科学院物理研究所的公众科学日活动，已连续举办22年，今年是与哔哩哔哩合作的第7年。这一活动将科学知识以公众喜爱的方式呈现，以创新的形式将科学普及推向新高度，激发年轻人对科学的探索热情。

(责编：赵竹青、吕骞)
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