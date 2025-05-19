12306团队：“每行代码都是承诺”
——“以青春之名赴创新之约”系列报道之二
5月15日，科技日报记者走进中国铁道科学研究院集团有限公司铁路12306科创中心，占据整面墙的蓝色电子屏实时跳动着铁路售票量、排队实况等数据。伴随着此起彼伏的鼠标和键盘敲击声，一行行代码翻飞起舞。中国铁道科学研究院集团有限公司铁路12306青年技术攻关团队（以下简称“12306团队”）的青年工程师们，正在对12306系统进行检查，以应对端午节售票高峰。
前不久，12306团队被授予2025年度中国青年五四奖章集体。这支由231名青年人组成的团队中，35岁以下成员占比63%。他们以硬核技术支撑全球最大的实时票务系统，用“候补购票”“适老化服务”等创新功能优化亿万旅客的出行体验。
给系统“动大手术”
“13年前的那场‘春运大考’，是刻在我们团队成员骨子里的记忆。”12306团队核心成员、铁路12306科创中心研究员杨立鹏说。
2012年春运首日，刚上线半年的12306系统因瞬时访问量超过14亿次濒临瘫痪。
彼时，成员平均年龄不足30岁的12306团队决定给系统“动大手术”。这群青年工程师摒弃西方系统的架构逻辑，针对我国铁路的海量并发访问和动态席位裂变特征，重构底层架构。
“那段时间，我们团队既要研发新系统，又要保障正常购票，每个人都忙到起飞，大家吃住基本都在办公室。”杨立鹏回忆道。
在此后十余年的创新长跑中，这支团队不断攀登技术高峰：首创铁路旅客服务记录PSR模型、突破日均千万发送量的大客流条件下实名制毫秒级处理技术、创新设计“分时分区”售票策略、自研智能调度算法……最终，这群年轻人将余票查询响应时间从15秒缩到0.2秒，将旅客进站核验时间降至1.5秒。
截至2024年底，全国铁路累计发售电子客票185亿张，节约票纸154亿张，降低社会总出行成本上千亿元。
为春运保驾护航
2024年12月31日凌晨4时，北京室外温度跌破零下10摄氏度，铁路12306科创中心灯火通明。12306团队核心成员、铁路12306科创中心基础平台部助理研究员景辉，正在与团队成员对系统进行最后的调试，2025年春运车票开售在即。
景辉所在技术小组主要负责12306系统的人脸识别功能，包括进站刷脸检票以及12306App注册时人证合一、密码找回时刷脸认证等功能。“不少旅客在国庆假期后没有长途出行需求，往往要等到春运才会再次用12306App购票。”景辉说，“长时间不使用就容易忘记账号、密码，而人脸识别验证能够帮助旅客快速找回。”
2024年12月31日中午，12306人脸识别使用率快速升高，突破1300人次/秒。这个数据比景辉和同事们预想的600人次/秒高一倍多。看着不断增长的使用率，景辉依旧从容淡定。
这份自信源于前期的技术攻关。“今非昔比了，我们团队利用动态扩容、调整验证系统参数等技术手段，为每位旅客请求开辟专属通道，可以使90%的认证需求在2秒内完成。”景辉说。
景辉笑着从兜里掏出充饥的巧克力。“它融化后又凝固，凝固了又融化，陪我熬了好几个通宵。”景辉说。
与此同时，由12306团队技术骨干李仕旺带领的另一个技术小组，则在运用大模型进行实时售票数据分析。他和组员们逐行检查代码，调试大模型算法。
在他们的努力下，用传统方法需3小时生成的售票统计报告，现在仅需10秒即可生成。
让“中国方案”落地海外
夏雨初霁，老挝风景如画，中老铁路沿线一步一景。2023年3月15日，中老铁路开通运行不到1年半，一款互联网售票软件LCR Ticket让当地居民首次体验到线上购票的便利。研发这款软件的是12306团队。
“在设计LCR Ticket之初，我们考虑过采用国内票务系统架构，但实地调研后发现，东南亚国家的用户使用习惯、网络环境和中国差异很大。”12306团队成员、助理研究员俞海萍说。
“既然没有标准，我们就创造标准。”俞海萍说。此后3个月，实验室的灯从未在凌晨2点前熄灭，俞海萍和同事们为精简操作流程多次推翻设计方案，为实现多语言精准表达逐句推敲语义，最终使LCR Ticket实现国际旅客列车车票发售以及拥有汉语、老挝语、英语3种语言交互界面。
在印尼雅万高铁项目现场，12306团队成员、助理研究员黄亮和同事面临着前所未有的挑战。从售票系统搭建到市场推广，从界面设计到文化适配，他们对每个环节都倾注心血。黄亮说：“我们要面对的不仅是技术上的挑战，还有身份和思维上的转变，需要克服种种‘水土不服’。”
为解决文化适配难题，黄亮和同事走访印尼多个城市，与当地商户、乘客深入交流，笔记本上密密麻麻记录着不同地区居民的支付偏好、购票习惯。这群年轻的工程师用坚韧与智慧，在异国他乡搭建起数字桥梁，让“中国方案”落地生根。
如今，中老铁路、雅万高铁售票系统已经累计服务旅客4774万人次。
铁路12306科创中心有一面展示墙，上面贴满了12306团队历年获得的奖状。不过，最引人注目的是墙角处的一张手写标语：“每次点击都是信任，每行代码都是承诺。”这句出自12306团队成员之手的朴素誓言，是他们研发的初心。
在无数个灯火通明的深夜，这群年轻人以青春为墨、代码为笔，精心雕琢每个购票页面、调试每组支付接口。这些在键盘敲击声中诞生的成果，最终化作亿万旅客指尖的流畅体验，成为中国铁路数字化征程中最坚实的注脚。
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