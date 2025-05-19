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研究所变身“游园会”：遇见哪吒，探秘理化

2025年05月19日09:22 | 来源：人民网
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中国科学院理化技术研究所公众科学日“理化嗨剧场”，胡忠军研究员表演科学实验秀《哪吒来了！解锁电影里的超能力》。中国科学院理化技术研究所供图

中国科学院理化技术研究所公众科学日“理化嗨剧场”，胡忠军研究员表演科学实验秀《哪吒来了！解锁电影里的超能力》。中国科学院理化技术研究所供图

人民网北京5月19日电（记者赵竹青）“快看！哪吒来了……”5月17日，中国科学院理化技术研究所2025年公众科学日活动如期举办。理化所广场变成了“科学游园会场”， 一场科学与趣味的碰撞在这里上演。聚集的“小哪吒”们，热情洋溢地前来参加“遇见哪吒 探秘理化”科学游园活动。

广场变身“理化嗨剧场”，道路变身“魔术一条街”，理化所公众科学日活动延续了“高端科技资源科普化”的特色，通过沉浸式互动实验、前沿科技成果展示及科学家面对面交流，打造一场全民参与的科学盛宴，吸引了超5000名公众参与，展现了“科研与科普双向奔赴”。

作为一个多学科交叉融合的研究所，理化所公众科学日活动最大的特色就是众多的科学实验，涵盖了光化学、低温技术、仿生材料、激光技术等多个学科。今年，理化所设计了30余个互动科学实验。

活动现场，“理化嗨剧场”成为了公众瞩目的焦点，滚动表演的大型科学实验秀全天上演。胡忠军研究员等表演的《哪吒来了！解锁电影里的超能力》，设计了一系列实验，用科学解读哪吒神话里的“超能力”。“炫动化学”、“魔法金属变形记：探秘液态金属的‘七十二变’”、“芯片上的实验室”、“航天器的隔热服——气凝胶”……一系列基于前沿研究成果的科学实验秀，用轻松愉快的方式，展示了硬核科技。

魔术一条街。中国科学院理化技术研究所供图

魔术一条街。中国科学院理化技术研究所供图

在“魔术一条街”，设置了“风火轮·极速未来”、“混天绫·材料秘境”、“乾坤圈·能量解码”三个展区，展示了沙塔蠕虫盖房记、液态金属黑科技、消失的颜色、活捉肿瘤细胞、给苹果做“体检”、不怕水的纸、万磁王的对抗者、奋斗者号浮力材料、光与物质的“悄悄话”、污水净化术、白色污染特务、水火箭、液态空气“充电宝”、热与声、嗨！魔音、魔法气球、奇妙的低温世界等30余个科学实验，成为火热的“科学乐园”。公众还可体验“低温冷疗”、“激光影院”、让新能源汽车突破“冬季魔咒”等项目，切身感受科技创新带给生活的改变。

(责编：赵竹青、吕骞)
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